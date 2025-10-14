제주 해안에 수상한 포대 자루…66만 명 투약 가능한 케타민 20㎏

▲ 제주 해안가에서 발견된 케타민

제주 해안가에서 66만 명이 동시에 투약할 수 있는 마약류가 발견돼 해경이 수사에 나섰습니다.제주해양경찰청에 따르면 지난 7일 오전 "서귀포시 성산읍 광치기 해변에 마약류로 의심되는 포장 물체가 있다"는 신고가 해경에 접수됐습니다.포대 자루에 해양쓰레기와 섞여 있던 물체는 여러 개로, 은박지와 투명 비닐 등을 이용해 벽돌 모양으로 포장돼 있었으며 한자로 茶(차)라는 글자가 적혀있던 것으로 파악됐습니다.해경이 해당 물체를 수거해 국립과학수사연구원에 정밀 감정을 의뢰한 결과 이는 케타민으로 확인됐습니다.발견된 케타민은 약 20㎏으로, 통상 1회 투여량 0.03ｇ 기준 66만 명이 동시에 투약할 수 있는 양으로 알려졌습니다.케타민은 원래 가벼운 수술과 분만·화상 치료에 쓰는 마취제이지만, 악용 시 청각상 환각 증세를 불러일으켜 신종 마약으로 분류되고 있습니다.해경은 수사전담반을 구성하고 케타민 발견 위치 인근 해상에 대한 수색을 실시하고 유입 경로 등에 대해 수사하고 있습니다.또 케타민 포장지에서 채취한 증거물에 대해 국립과학수사연구원에 DNA 검사를 의뢰하는 한편 미국 마약단속국(DEA) 등에 국제 공조 수사를 요청할 계획입니다.(사진=제주해양경찰청 제공, 연합뉴스)