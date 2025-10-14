구글, 21조 5천억 원 투자해 인도 남부에 데이터센터 구축

▲ 구글

구글이 인도 남부에 21조 원 이상 투자해 데이터센터를 구축합니다.14일 로이터통신과 블룸버그통신은 구글이 인도 남부 안드라프라데시주에 향후 5년간 150억 달러, 약 21조 4천890억 원을 투자해 데이터센터를 지을 예정이라고 밝혔습니다.토마스 쿠리안 구글 클라우드 최고경영자(CEO)는 인도 수도 뉴델리에서 열린 행사에서 이러한 계획을 공개하며 "미국 외 지역에서 구글이 이렇게 큰 규모로 인공지능(AI) 관련 투자를 한 적은 없다"고 말했습니다.구글 발표에 앞서 나라 로케시 안드라프라데시주 인적자원개발부 장관은 구글이 항구도시 비샤카파트남에 2년 이내에 100억 달러, 약 14조 2천730억 원을 투자해 1GW(기가와트) 규모 데이터센터를 지을 예정이라고 밝혔습니다.데이터센터 단지는 AI 인프라와 대규모 전력망도 갖추게 됩니다.로케시 장관은 이번 투자가 2029년까지 6GW 규모 데이터센터를 건설하려는 안드라프라데시주 계획의 일부라며 일자리 창출뿐만 아니라 광범위한 파급 효과를 일으킬 것이라고 말했습니다.AI 수요 급증에 따른 세계적인 데이터센터 개발 붐 속에 인도는 최대 수혜국 중 하나로 부상했습니다.구글 외에 챗GPT 개발사인 오픈AI가 남부 지역에 1GW 규모 데이터센터 설립을 추진 중이며, 아마존도 2030년까지 127억 달러, 약 18조 1천293억 원을 투자해 클라우드 인프라를 구축할 예정입니다.상업용 부동산서비스업체 CBRE그룹에 따르면 인도 데이터센터 시장 규모는 2027년까지 1천억 달러, 142조 7천700억 원 규모로 성장할 것으로 추정됩니다.