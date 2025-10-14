양세형, 티엔엔터와 전속계약…이영자·김숙·홍진경과 한솥밥

개그맨 양세형이 티엔엔터테인먼트와 전속계약을 체결하며 활동에 박차를 가한다.



14일 티엔엔터테인먼트는 양세형과 전속 계약을 체결했다고 전하며 "여러 예능을 통해 활약 중인 양세형과 한 식구가 되어 기쁘다. 앞으로의 활동에도 많은 관심과 사랑 부탁드린다"라고 밝혔다.



티엔엔터테인먼트에서 새로운 시작을 알린 양세형은 2003년 SBS 공채 개그맨으로 데뷔해 SBS '웃찾사'의 인기 코너 '화상고'를 시작으로 많은 유행어를 탄생시키며 대중에 이름을 알려왔다. 이후 tvN '코미디빅리그', SBS '강심장'의 고정 패널과 MBC '무한도전'의 멤버로도 활약하며 재치 있는 개그와 센스로 종횡무진 활약을 펼쳐왔다.



이러한 활약을 인정받아 양세형은 2017년 '백상예술대상' TV 부문 남자 예능상과 MBC 방송연예대상 버라이어티 부문 남자 우수상, 2018년 SBS 연예대상 쇼·토크쇼 부문 최우수상, 2020년 한국PD대상 코미디언 부문 출연자상 등 수많은 수상 경력을 쌓아 올리며 '예능 흥행 보증수표'로서 존재감을 확고히 했다.



양세형이 티엔엔터테인먼트에 합류하면서 2025년 하반기 열일 또한 기대를 모은다. 올해 tvN '유 퀴즈 온 더 블럭' '놀라운 토요일', KBS2 '박보검의 칸타빌레', MBC '푹 쉬면 다행이야'에 출연하며 시청자들을 만나왔던 만큼 새로운 보금자리에서 펼칠 대활약에 관심이 커지고 있다.



한편, 양세형이 합류한 티엔엔터테인먼트에는 이영자, 김숙, 홍진경, 붐, 장동민, 유세윤, 허경환, 홍현희, 제이쓴, 강재준, 이은형 등 여러 예능인이 소속돼 있다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)