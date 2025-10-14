의정부 중랑천 실종 중학생 수색 이틀째…'인력 88명·장비 22대' 투입

경기 의정부시 중랑천에서 중학생 1명이 물에 휩쓸려 실종돼 소방 당국이 이틀째 수색에 나서고 있습니다.



어제(13일) 오후 5시 45분쯤 중랑천에서 10대 중학생 2명이 물에 빠져 1명이 구조됐고 1명이 실종됐습니다.



경찰과 소방 당국은 실종된 중학생을 찾기 위해 자정을 넘겨 수색했지만, 발견하지 못했습니다.



당국은 오늘 오전 7시부터 인력 88명과 장비 22대를 투입해 수색 작업을 재개했습니다.



---



코로나19 팬데믹 때 예방접종을 했다가 피해를 본 이들의 보상·지원 방안을 담은 법령이 오는 23일 시행됩니다.



질병관리청은 국무회의에서 '코로나19 예방접종 피해보상 등에 관한 특별법 시행령' 제정안이 의결됐다고 밝혔습니다.



시행령은 코로나19 예방접종 때문에 사망한 것으로 인정되면 유족에게 사망 당시 최저임금법에 따른 월 최저임금액에 20년 치를 곱한 금액과 장제비 30만 원을 지급하도록 하는 내용 등을 담고 있습니다.



장애인이 된 경우에는 장애 정도에 따라 사망자 일시 보상금에 일정 비율을 곱한 금액을 지급하도록 규정했습니다.



---



미국 연방정부의 일부 기능이 중단되는 '셧다운'이 13일 차에 접어든 가운데, 수도 워싱턴DC의 주요 박물관도 셧다운 여파에 운영을 중단했습니다.



스미소니언 재단의 엑스 계정에 따르면, 재단은 연방정부 셧다운으로 인해 재단 산하 박물관과 국립동물원 운영을 일시 중단했습니다.



세계 최대 규모 박물관 재단인 스미소니언 재단은 워싱턴DC를 중심으로 박물관 21개, 교육·연구센터 14개, 국립동물원을 운영하고 있습니다.