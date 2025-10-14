AI와 만난 '울산공업축제'…오는 16일부터 나흘간

<앵커>



울산의 대표 축제로 자리 잡은 '울산공업축제'가 오는 16일 개막합니다. 올해는 산업수도 울산의 전통에 더해 인공지능 시대의 혁신과 미래 비전을 담은 프로그램들이 대거 포함됐습니다.



김영환 기자가 보도합니다.



울산 태화강 둔치에 설치된 무대 위에 우뚝 선 대형 로봇, 폐품을 활용해 제작된 정크아트 작품인데, UNIST의 기술력이 더해져 움직임이 있는 퍼포먼스를 선보일 예정입니다.



울산시의 심벌마크에서 영감을 얻은 '용' 조형물과 함께 오는 16일부터 나흘간 열리는 울산공업축제의 색다른 볼거리가 될 전망입니다.



올해 공업축제는 인공지능을 통해 첨단 산업도시의 새로운 가능성을 보여주는 데 초점을 맞춰 개최됩니다.



태화강국가정원 야외공연장에선 알파고와 세기의 바둑 대결을 벌였던 이세돌 기사의 특강과 AI 체험장이 마련됩니다.



또 인공지능과 증강현실 등을 경험할 수 있는 미래박람회도 열립니다.



[이준명/울산공업축제 총감독 : 인공지능·증강현실이 접목이 되는데 이 부분은 잘 아시다시피 현실 세계에 가상 세계를 얹혀서 새롭게 보여주는 현상인데요. 축제에서는 아마 처음으로 시도되는 거라고 보시면 될 것 같습니다.]



축제의 백미인 거리행진은 16일 오후 2시 공업탑로터리에서 출정식을 시작으로, 롯데마트 사거리~신정시장까지 1.6km 구간에서 펼쳐집니다.



종료 지점이 짧다는 시민들의 의견을 반영해 올해는 신정시장 사거리까지 400m가량 연장됐습니다.



[김두겸/울산시장 : 축제에 오시면 산업수도라는 기존 장점을 잘 살려서 인공지능 수도로 새롭게 도약하는 울산을 직접 체감할 수 있을 것입니다.]



K팝 페스티벌과 태화강 낙화놀이 등 화려한 볼거리와 함께 축제 마지막 날인 19일에는 강동몽돌해변에서 4만 발의 불꽃과 천 대의 드론이 특색 있는 연출로 대미를 장식할 예정입니다.



UBC 김영환