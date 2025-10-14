한밤 CCTV 보다 '깜짝'…주택가 머물던 남성 섬뜩 장면

<오! 클릭> 두 번째 검색어는 '한밤중 나타난 차량 연쇄 방화범'입니다.



지난 8월 광주 도심의 한 주택가입니다.



한밤중 한 남성이 주차된 차량 앞으로 가는데요.



차량 오른쪽을 보시죠.



남성이 잠시 머물다 사라진 자리에서 갑자기 반짝하고 의문의 불빛이 보입니다.



작은 불빛은 곧 큰 불길로 번졌고, 이 모습을 본 경찰 CCTV 관제센터 요원이 발 빠르게 112에 신고해 큰 피해는 막을 수 있었습니다.



그런데 이 남성은 여기서 그치지 않았는데요.



2km 떨어진 곳에서 또다시 서 있는 차량에 2차 방화를 저지르고 태연히 근처 버스정류장에 앉아 있었습니다.



결국 2차 범행 30여 분 만에 경찰에 검거된 남성은, 조사 결과 과거 동종 전과로 징역형을 살다가 올해 초 출소한 것으로 알려졌습니다.



영상을 본 누리꾼들은 "요즘 열일하는 CCTV 통합관제센터", "방화범은 무조건 최고 형량으로 다스리자", "아무래도 교도소 유료화 시대가 와야 할 듯" 등의 반응을 보였습니다.



(화면출처 : 광주경찰청)