"월급 3,000만 원…여가 생활도 가능해" 달콤한 함정 여전히

SNS를 통해 오늘(14일) 하루 관심사와 누리꾼들의 반응을 알아보는 <오! 클릭> 시간입니다.



캄보디아 한국인 납치 고문 사건으로 파장이 일고 있는 최근에도 수상한 캄보디아 구인 글이 온라인상에 게재되고 있는 것으로 나타났습니다.



<오! 클릭> 첫 번째 검색어는 '캄보디아 구인글 여전히 활개'입니다.



'돈 못 버는 곳에서 더 이상 고생하지 마세요' '매출 잘 나오고 인센 높아서 많이 법니다'



최근 한 온라인 구인 게시판에 최고의 고수익 일자리라면서 캄보디아 시아누크빌에서 일할 직원을 찾는다고 올라온 글인데요.



평균 월급이 1,500~3,000만 원에 달한다고 홍보하더니, 최근 보도되는 한국인 대상 범죄에 대한 불안감을 의식한 듯 자율적으로 외출하고 여가 생활을 즐길 수 있다고 안심시키기까지 합니다.



하지만 이런 글에 혹해 캄보디아로 향했다가 각종 범죄에 연루돼 감금과 폭행을 당했다는 피해자들의 증언이 잇따르고 있어 각별한 주의가 요구됩니다.



사연을 접한 누리꾼들은 "인생 역전이 아니라 인생 종결로 가는 길" "검색어 등록 등으로 아예 노출조차 막아야 한다" "제발 속지 마라, 조금 일하고 큰돈 번다는 게 진짜겠냐" 등의 반응을 보였습니다.



