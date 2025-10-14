이동욱 측, 도 넘은 사생활 침해 엄중 경고 "항공편 정보 취득해 기내 접근 시도"

배우 이동욱 측이 과도한 사생활 침해에 법적 조치를 결정했다.



14일 소속사 킹콩 by 스타쉽은 공식 입장을 내고 이동욱에 대한 도를 넘는 사생활 침해 행위에 강력 대응을 예고했다.



소속사는 "최근 아티스트의 비공식 스케줄 및 거주지, 사적 공간을 무단으로 방문하거나, 접촉을 시도하고 부적절한 내용의 편지를 남기는 등 사생활을 침해하는 사례가 지속적으로 발생하고 있다"며 "아티스트의 거주지 방문, 사적 공간 침입, 비공식 스케줄 추적, 개인정보 유출 등 모든 형태의 사생활 침해 행위에 대해서는 엄중한 법적 조치를 취할 예정이다"라고 밝혔다.



이어 "해외 스케줄 및 개인 일정을 포함한 출입국 과정에서 부당한 방법으로 항공편 정보를 취득하거나, 아티스트와 동일한 항공편을 이용해 기내에서 접근을 시도하는 행위 역시 사생활 침해로 간주되며, 법적 대응 대상이 된다"라며 "이와 같은 행위는 명백한 불법 행위"라고 경고했다.



그러면서 "팬 여러분께서는 아티스트의 안전과 권익 보호를 위해 자제와 협조를 부탁드린다"고 당부했다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)