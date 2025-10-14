이 대통령이 투자 권유하는 가짜 AI 영상 퍼져…경찰 내사 착수

▲ AI로 만든 동영상

이미지 확대하기

이재명 대통령이 국민들에게 특정 플랫폼에 직접 투자를 권유하는 내용의 가짜 AI 뉴스 영상이 온라인을 통해 퍼져 나가면서 경찰이 입건 전 조사(내사)에 착수한 것으로 확인됐습니다.경기남부경찰청 사이버수사과는 인공지능 기반 투자 플랫폼을 빙자한 사기 웹 사이트인 EquiloomPRO(이퀄룸)에 대해 내사에 들어갔다고 오늘(14일) 밝혔습니다.이퀄룸은 매월 안정적인 수익 창출이 가능하다면서 SNS에 AI로 만든 동영상과 인터뷰 등 가짜 뉴스를 올려 투자 사기 행각을 벌이고 있습니다.동영상에는 우리나라의 언론사에서 현재 활동 중인 앵커가 등장해 이퀄룸에 대해 소개하면서 마치 정부가 인증한 투자처인 것처럼 소개합니다.이어 이 대통령이 나와 "삶을 바꿀 기회"라며 "월 30만 원 투자 시 2천400만~3천만 원을 벌 수 있다고 보장한다"고 말합니다.동영상 중간에는 이 대통령이 아예 어법에 맞지 않는 말을 하거나 발음을 어눌하게 하는 것도 보이는데, 우리말을 잘 모르는 외국인이 AI를 이용해 제작한 것으로 추정됩니다.인터뷰 역시 이 대통령이 18세 이상의 우리나라 국민이라면 누구든 이퀄룸에 투자해 큰 수익을 낼 수 있다고 말하는 내용으로 꾸며졌습니다.이퀄룸은 이처럼 AI 가짜 뉴스를 앞세워 공식 사이트에 방문해 이름과 이메일, 휴대전화 번호 등을 입력한 뒤 최소 35만 원 이상의 금액을 입금하라고 권유하고 있습니다.최근 사건을 자체적으로 인지한 경찰은 대통령의 얼굴과 목소리가 나오는 AI 가짜 뉴스를 만들었다는 점에서 사안이 심각하다고 보고, 지난 13일 투자 사기 사건으로 내사에 착수했습니다.경찰 관계자는 "이퀄룸에 대한 내사에 들어갔다는 것 외에는 말해줄 수 없다"면서도 "경찰이 확인한 동영상과 인터뷰는 모두 합해 2건 정도"라고 했습니다.(사진=페이스북 캡처, 연합뉴스)