[뉴블더] "벌 수 있을 때 빠르게" 캄보디아 구인 광고 계속

캄보디아에 갔던 대학생이 범죄 조직의 고문으로 목숨을 잃은 데 이어 돈벌이를 미끼로 한 한국인 납치와 가혹행위가 잇따라 드러나고 있습니다.



그런데 온라인에서는 여전히 캄보디아 고수익 일자리라는 구인 공고가 올라오고 있습니다.



오늘(14일) 새벽 게시된 구인 글입니다.



'해외 고수익', '최고의 일자리'라는 제목입니다.



고정 월급이 최고 1천700만 원에 인센티브까지 더하면 3천만 원에 이르고, 지난달에는 4천500만 원을 받은 사람도 있다며 큰돈을 모으라고 꼬드깁니다.



한국인 대상 범죄로 인한 불안감을 불식시키려는 듯 캄보디아에서 가장 탄탄하고 안전한 회사로, 감금·폭행은 없다고 주장합니다.



텔레그램 비밀 대화방에서는 '통장과 OTP를 생성하고 캄보디아에 오면 월 500을 맞춰준다'는 답글이 달리기도 했습니다.



이른바 '웬치'로 불리는 캄보디아 범죄 단지에서 일한 경험이 있는 사람들은 범죄 단지가 한국인을 필요로 하는 이유를 두 가지로 꼽습니다.



통장으로 범죄 수익을 세탁하거나 한국인을 대상으로 한 사기에 텔레마케팅이나 채팅 업무를 맡기기 위해서라는 겁니다.



캄보디아 내에 400여 개에 이르는 이들 범죄 단지에서는 고문과 인신매매가 빈번하고 실적을 내지 못하면 장기매매를 시키거나 국경으로 팔아넘긴다는 증언이 잇따르고 있습니다.



캄보디아에서 취업 사기로 감금을 당했다는 신고는 올해 1~8월까지 330건에 이른다고 외교부는 밝혔는데요.



고수익 보장이라는 캄보디아 유인 글, 각별히 주의하셔야겠습니다.



