[여담야담] 조희대 "불신 안타깝다"…"유리한 답만 해"·"민주 향한 훈시"

[편상욱의 뉴스브리핑]

인터뷰를 인용보도할 때는 프로그램명 'SBS <편상욱의 뉴스브리핑>'을 정확히 밝혀주시기 바랍니다. 저작권은 SBS에 있습니다.

■ 방송 : SBS <편상욱의 뉴스브리핑> 월~금 (14:00~16:00)
■ 진행 : 편상욱 앵커
■ 대담 : 김진욱 전 더불어민주당 대변인, 박용찬 전 국민의힘 공보메시지단장
--------------------------------------------

● '선거 개입' 정면 반박

김진욱/전 더불어민주당 대변인
"조희대, 질의는 침묵하고 마무리 발언으로 하고 싶은 답변만…국회 존중 안 해"

박용찬/전 국민의힘 공보메시지단장
"조희대, 마무리 발언에서 사법부 독립 주제로 일종의 강연…민주당 향한 훈시"

● 88쪽 답변서 내용은

김진욱/전 더불어민주당 대변인
"조희대 답변서 비공개는 조희대의 질의 회피 방지한 것"

박용찬/전 국민의힘 공보메시지단장
"추미애, 답변서 공개되면 민주당이 곤혹스러워질 것으로 판단해 민주당에만 공개한 듯"

