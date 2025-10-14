뉴스

[D리포트] 함께 머물며 체험하는 마을…제주 '은퇴 전환형' 여행 인기

SBS 뉴스
작성 2025.10.14 14:13 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
서귀포 신흥2리 동백마을.

참가자들이 오리엔테이션을 마치고, 직접 동백 비누를 만드는 체험으로 일정을 시작합니다.

향긋한 오일 향이 퍼지자 긴장됐던 표정도 조금씩 풀립니다.

[남은숙/51·인천 : 제주에 매일 가 보고 싶었는데, 시간이 안 나서 못 왔다가, 이번에 좋은 프로그램이 있다고 해서 참여하게 됐어요.]

짐을 풀고, 이제 마을 길을 따라 걷습니다.

주민의 설명을 들으며 기름 원료가 될 동백 씨앗을 줍는 체험도 이어집니다.

2박 3일 동안 요리하고 산책하며 일상을 돌아보는 체류형 프로그램입니다.

숙소는 마을의 유휴건물을 리모델링해 만든 동백언우재.

'동백나무 곁에서 보내는 그 시절의 집'이라는 뜻을 지녔습니다.

지난 7월 문을 연 뒤 석 달 만에 이용객이 1,000명을 넘었습니다.

단기 체류 모델이 지역에 자리 잡으며 새로운 가능성을 보여주고 있습니다.

제주관광공사와 마을은 은퇴세대의 지역 체류를 확대하기 위해 별도의 은퇴 전환형 체류 프로그램을 운영하며 정책 흐름을 함께하고 있습니다.

[오연진/58·인천 : 따뜻한 곳이고, 오면 항상 이국적인 느낌을 받아요, 그런 점도 매력 있는 도시이고, 친구가 같이 정착할 수 있다면 제주도 좋을 것 같다는 생각을 항상 하고 있어서.]

[오동정/동백고장보전연구회 회장 : 1주일 단위로 했다가 줄여서 (2박 3일로) 실시하고 있는데, 이분들이 경험해 보고 돌아가면 옆 사람, 또 옆 사람, 어르신 그리고 자식들에게 얘기할 수 있으면 하는(바람입니다.)]

'동백언우재'는 행정안전부의 '고향올래' 사업을 통해 조성됐습니다.

마을과 행정이 함께 만든 '머무는 삶'의 거점입니다.

전국적으로 65살 이상 인구는 전체 20%를 넘어섰고, 제주는 읍·면 지역 대부분이 이미 초고령사회에 들어섰습니다.

마을의 일상이 곧 하나의 여행이 되는 곳.

은퇴 이후의 시간은 쉼이 아니라, 또 다른 시작을 준비하는 과정입니다.

(취재 : 김지훈 JIBS, 영상취재 : 박주혁 JIBS, 제작 : 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

이 시각 인기기사

많이 본 뉴스

스브스프리미엄

스브스프리미엄이란?
    스브스프리미엄더 보기
    연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
    페이지 최상단으로 가기
    SBS 정보
    • SBS
    • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
    • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
    • Email : sbs8news@sbs.co.kr
    • 대표이사 : 방문신
    • 편집 책임자 : 김수형
    SBSi 정보

    Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지