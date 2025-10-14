1년 8개월 만에…정은경 "보건의료 '심각' 경보 곧 해제"

▲ 지난 30일 서울 여의도 국회에서 열린 연금개혁특별위원회 전체회의에서 정은경 보건복지부 장관이 업무보고를 하고 있다.

의정 갈등으로 발령됐던 보건의료 '심각' 경보가 다음 주쯤 해제될 전망입니다.국회에서 열리는 보건복지위원회 국정감사에 나온 정은경 복지부 장관은, 위기단계 하향 조정 필요성에 대한 남인순 더불어민주당 의원의 질의에 "이번 주 아니면 다음 주 정도 계획하고 있다"고 말했습니다.'다음 주 정도면 해제가 나올 수 있느냐'라는 남 의원의 추가 질의엔 "그럴 계획"이라며 "해제됐을 때의 조치 방안에 대해서도 계획을 마련했다"고 덧붙였습니다.복지부는 지난해 2월 의대 증원에 반발한 전공의들이 집단 사직하자 2월 23일 사상 처음으로 보건의료 재난경보단계를 최고인 '심각'으로 상향하고 이에 따른 비상진료체계를 1년 8개월 가까이 가동해 왔습니다.정 장관은 이른바 지역·필수의료·공공의료에 대한 입장도 설명했습니다.먼저 지역·필수의료 확충과 관련해서는 "로드맵 종합계획을 만들고 있다"며 "지역의료 강화 핵심 전략은 국립대병원의 치료 역량을 빅5 수준까지 올려서 지역에서 완결적으로 중증·응급진료가 진행되게끔 하는 것"이라고 설명했습니다.공공의료사관학교 설립과 관련해선 "어떤 기능, 어떤 업무를 하고 그에 따른 수요를 어떻게 추계할 것인가에 대한 분석을 진행 중"이라고 말했습니다.의대 없는 지역에 의대를 신설하는 시점과 관련해선 "지역이나 대학의 준비 상황에 따라 유동적일 것"이라며 "교육부와 같이 협의하겠다"고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)