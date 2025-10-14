행안장관 "캄보디아 경찰 주재관 증원 요청 적극 응할 것"

▲ 윤호중 행정안전부 장관이 14일 서울 여의도 국회에서 열린 행정안전부 등에 대한 행정안전위원회 국정감사에서 발언하고 있다.

윤호중 행정안전부 장관은 오늘(14일) "올해도 (캄보디아 경찰 주재관) 증원 요청이 있어서 적극 응할 계획"이라며 캄보디아에서 벌어져온 한국인 납치 감금문제 해결 노력에 함께 하겠다는 입장을 내놨습니다.윤 장관은 오늘 국회 행정안전위원회 국정감사에 출석해 윤석열 정부 당시 공무원 정원 효율화 기조에 따라 캄보디아 주재관 증원 요청이 행안부에서 받아들여지지 않았다는 취지의 양부남 더불어민주당 의원의 지적에 이같이 답했습니다.양 의원에 따르면 캄보디아 내 한국인 납치 감금 사건은 2023년 21건에서 작년 221건으로 10배 이상 급증했습니다.올해는 상반기에만 213건으로 연말에는 400건이 넘을 것으로 예상됐습니다.양 의원은 "윤석열 정권이 통일교 부탁을 받아 캄보디아 ODA(공적개발원조)는 증원해 줬다"면서 "통일교 부탁받아서 캄보디아의 ODA는 지원하면서 국민, 재외동포의 생명과 안전에 직결된 주재관 요청은 거절했다"고 날을 세웠습니다.이에 윤 장관은 "태국이나 필리핀, 베트남에 설치돼 있는 (경찰의) '코리안 데스크'를 캄보디아에도 설치해 우리 국민들을 범죄로부터 지키라는 (대통령) 특별지시가 있으셨고 거기에 따라서 집행을 하고 있다"고 덧붙였습니다.오늘 윤 장관은 국가정보자원관리원(이하 국정자원) 화재로 인한 행정전산망 장애사태와 관련해 거듭 유감의 뜻을 표했습니다.그는 "국가정보자원관리원 화재로 다수의 정보시스템에 장애가 발생해 국민 여러분께 큰 불편을 끼쳐드린 점에 대해 진심으로 송구하다는 말씀을 드린다"며 "모든 역량을 총동원해 하루빨리 장애가 복구될 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔습니다.이어 "화재 피해를 입은 국가 정보시스템은 복구 여건과 대국민 파급효과 등을 고려해 최적의 방식으로 복구가 이루어지도록 하는 한편 재발방지 대책, 시스템 관리체계 재설계 방안 등을 관계기관과 함께 마련하겠다"고 강조했습니다.그는 행안부 업무계획 방향으로는 지방 소멸위기 극복과 자생력 강화를 위해 재정사업과 지방세제 감면 등에서 비수도권 지역을 우대하겠다고 소개했습니다.그러면서 지방이 자생적 발전 역량을 갖출 수 있도록 '5극' 초광역권과 '3특'의 특화성장을 지원하겠다고 밝혔습니다.(사진=연합뉴스)