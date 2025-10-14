오세훈 측 "조국, 강남 불패 막겠다는 강남 성주…위선 허물라"

▲ 오세훈 서울시장이 29일 서울시청 브리핑룸에서 '신속통합기획(신통기획) 2.0' 추진 계획을 발표하고 있다.

민간 주도로 공급을 늘리겠다는 서울시의 주택정책 방향을 놓고 오세훈 서울시장 측과 조국혁신당 조국 비상대책위원장이 이틀째 공방을 이어갔습니다.김병민 서울시 정무부시장은 오늘(14일) 페이스북에 올린 '강남 불패 막겠다는 강남의 성주'란 제목의 글에서 '강남 불패를 막는 부동산 정책'을 준비 중이라는 조 위원장을 겨냥해 "서초구 방배동 재건축 아파트를 가진 분이 민간 주도 재건축을 비판하는 모습, 참 낯설다"고 비판했습니다.이어 "자신은 성 안에서 편히 살면서 성 밖 사람들이 들어올 문은 아예 걸어 잠그겠다는 뜻 아닌가"라며 "성 안에서 정의를 외치며 성문을 닫는 건 '공정'이 아니라 '특권의 방어'일뿐"이라고 꼬집었습니다.김 부시장은 "진짜 강남 불패를 막고 싶다면 강남에 자리 깔고 앉아 뜬구름 잡는 훈수만 두지 말고 강북의 구불구불한 골목길에서 대안을 내놓길 바란다"며 "미아2구역, 백사마을, 창신·숭인동이 천지개벽의 시작점에 서게 된 건 말이 아니라 현장의 땀과 실천이 있었기 때문"이라고 말했습니다.그러면서 "조 위원장에게도 권한다. 강남 불패를 막겠다면 먼저 자신의 가붕개(가재·붕어·개구리) 식 위선부터 허무는 게 순서"라고 덧붙였습니다.가붕개는 조 위원장이 2012년 자신의 SNS에 '개천에서 붕어·개구리·가재로 살아도 행복한 세상을 만드는 게 중요하다'고 썼던 것을 꼬집은 것입니다.김 부시장의 발언은 오늘 조 위원장이 페이스북에 올린 '서울 시장은 강남 불패 시장이 되어서는 안 됩니다'란 제목의 글에 대한 반박성입니다.조 위원장은 이 글에서 "한강 벨트 지역에 민간 주도 재건축을 대거 허용해 공급을 늘리겠다는 오세훈표 정책은 달아오르고 있는 부동산 시장을 펄펄 끓게 만들 것이고, 서울 시민의 주거 안정은 위태로워질 것"이라며 "사회권의 일환인 주거권 보장을 추구하는 조국혁신당은 강남 불패를 막는 '조국혁신당표 부동산 안정 정책'을 준비하고 있다"고 밝혔습니다.앞서 조 위원장은 전날 국회에서 열린 비대위 회의에서도 "서울시가 추진하는 강남벨트 중심의 규제 완화와 재건축 활성화 정책 등은 오히려 집값을 부추길 우려가 크다"며 "오 시장은 서울시장이 아닌 '강남시장'을 자처하고 있다"고 공세를 폈습니다.이에 오 시장은 "정작 불을 지른 사람은 따로 있는데, 인제 와서 불 끄는 사람을 탓한다"면서 "지난 문재인 정부와 전임 시장 시절, 해제되고 취소된 재건축·재개발 사업으로 서울에 공급되지 못한 주택이 330여 개 지역 28만 호라는 사실은 알고 계시는가"라고 즉각 맞받았습니다.(사진=연합뉴스)