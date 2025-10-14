뉴스

"캄보디아에 감금" 부산서도 50대·20대 남성 피해 의심 신고

유영규 기자
작성 2025.10.14 11:35 조회수
"캄보디아에 감금" 부산서도 50대·20대 남성 피해 의심 신고
부산에서도 가족과 지인이 캄보디아에 감금된 것으로 의심된다는 신고가 잇따라 접수돼 경찰이 확인에 나섰습니다.

부산경찰청은 이달 초순 납치 의심 신고가 2건 접수돼 이들의 소재를 확인하고 있다고 오늘(14일) 밝혔습니다.

50대 남성인 A 씨는 구직을 위해 지난 5월 초 출국한 뒤 보름여 만에 가족과 연락이 끊긴 것으로 알려졌습니다.

이후 이달 초 A 씨가 가족에게 전화를 걸어 "캄보디아의 한 건물에 감금돼 있다"며 구조를 요청했습니다.

경찰은 A 씨가 지난 5월 출국해 베트남으로 입국한 기록을 확인했습니다.

A 씨가 이후 캄보디아로 넘어갔는지 등에 대한 행적 수사는 이뤄지고 있습니다.

올해 7월 출국한 것으로 확인되는 20대 남성인 B 씨도 "캄보디아에 납치되어 있다"며 최근 SNS를 통해 지인에게 연락해 경찰에 신고가 이뤄졌습니다.

B 씨도 출입국 기록상 확인되는 목적지는 베트남인 것으로 알려졌습니다.

베트남과 접경해있는 캄보디아 바벳 일대는 로맨스스캠, 비상장주식, 해외선물, 공무원 사칭 보이스피싱 등 중국인 주도의 범죄 단체들이 많이 포진하고 있는 것으로 알려졌습니다.

이들의 범죄 단지나 감금시설을 일컫는 이른바 '웬치'에서는 고문과 폭행으로 사람이 죽어 나간다는 증언도 나오고 있습니다.

(사진=연합뉴스)
