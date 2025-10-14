[B하인드] '신라 금관 6점' 조합 다신 못 봅니다! 국립경주박물관에 가야 하는 이유 (feat. 일정 참고)

일제강점기였던 1921년 9월, 최초로 발견된 신라 금관인 금관총 금관이 발굴됩니다.



이후 금령총과 서봉총에서 신라 금관이 연이어 출토되고, 광복 이후에는 우리의 손으로 천마총과 황남대총 북분에서 금관을 발굴하게 됩니다.



도굴됐다가 압수한 교동 금관까지, 신라 금관은 모두 6점이 전해져오고 있는데요.



이 금관들은 서울과 청주, 경주에 나눠서 전시되고 있습니다.



'황금의 나라' 신라를 상징하는 금관.



이렇게 흩어졌던 금관들이 104년 만에 처음으로 한자리에 모입니다.



10월 28일, 화요일 국립경주박물관에서 그 모습이 공개되는데요.



아마도 우리 생애 처음이자 마지막이 될 수도 있는 이 특별한 전시를 기획한 담당자를 '비디오머그'가 만났습니다.



이번 전시를 더 의미 있게 느낄 수 있도록 기획 의도와 관람 포인트까지 친절하게 설명해 드립니다.



