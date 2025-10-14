'돌싱포맨' 홍진영, 때아닌 임신설에 분노 "똥배 논란 만든 치마 찢을 것"

가수 홍진영이 때아닌 똥배 논란에 억울함을 호소했다.



14일 방송될 SBS '신발 벗고 돌싱포맨'에는 가수 조정치-정인 부부와 홍진영, 인플루언서 윤하정이 게스트로 출연해 돌싱포맨과의 역대급 티키타카로 큰 웃음을 선사한다.



최근 진행된 녹화에서 홍진영은 최근 '똥배 논란'을 불러온 영상으로 고통받고 있다고 전했다. 홍진영은 "원래는 날씬한데 영상에서 배가 부각되게 찍혔다"며 댓글에 임신설까지 돌고 있어 억울하다고 털어놨다. 이에 돌싱포맨까지 "진짜 똥배 아니냐"며 의심하자, 홍진영은 "논란을 만든 실크 치마를 찢어버릴 예정"이라며 분노하는 모습을 보여 현장을 웃음바다로 만들었다.



이어, 정인은 조정치처럼 병약한 타입의 남자를 좋아해 결혼했지만, 막상 결혼해 보니 힘든 점이 많다고 털어놨다. 정인이 산후조리원에 있을 때도 오히려 조정치가 더 많이 누워 있었다며 폭로했고 심지어 "부부싸움 할 때 상 엎을 힘조차 없어 고사리를 집어 던지더라"고 말해 현장이 초토화됐다.



이후, '최근 심쿵한 순간'에 대한 이야기를 나누던 중, 홍진영은 드라마에서 주지훈을 봤을 때 '심쿵'했다고 고백해 여자 게스트들의 공감을 샀다. 이어, 정인에게도 "남편 조정치가 언제 가장 섹시하냐" 묻자 정인은 "그냥 아침에 건강하게 제시간에 일어나기만 해도 섹시하다"고 읊조려 모두를 폭소케 했다.



한편, '솔로지옥3' 출신 100만 인플루언서 윤하정이 '플러팅 기술자'라고 주장하며 "내 '턱 플러팅'에 안 넘어온 남자가 없다"라고 자신감을 보였다. 이에 돌싱포맨이 시범을 보여달라 요구하자 윤하정은 단호하게 "잘생긴 사람이 앞에 있어야 하는데, 지금 여기에는 없어서 못 하겠다" 돌직구를 날려 폭소를 자아냈다.



돌싱포맨과 조정치 X 정인 X 홍진영 X 윤하정의 대환장 케미는 바로 오늘, 14일 밤 11시 10분에 방송되는 '신발 벗고 돌싱포맨'에서 공개된다.



(SBS연예뉴스 강선애 기자)