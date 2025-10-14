쯔양, 오늘(14일) 국감 참고인 출석한다…"오랜 고민 끝에 침묵 아닌 용기"

인기 유튜버 쯔양(본명 박정원)이 사이버 렉카 피해자로 14일 오후 국회 과학기술정보방송통신위원회(과방위) 국정감사에 참고인으로 출석한다.



지난달 김장겸 국민의힘 의원은 쯔양을 참고인으로 신청했으며, 국회는 쯔양의 증언을 통해 사이버 렉카 문제의 심각성을 환기하고 유튜브 등 플랫폼이 취한 피해자 보호 조치 및 방조 여부를 따져 종합대책을 마련할 계획이다.



관계자에 따르면 쯔양은 개인적인 부담에도 불구하고 오랜 고민 끝에 국감 출석을 결정한 것으로 알려졌다.



쯔양은 피해자로서 다시 한번 피해 사실을 공개적으로 언급해야 하는 것에 대한 부담감이 있지만, 사이버렉카 사태가 단순한 개인 피해가 아닌 사회적 문제라는 공감대를 가지고 '제2의 피해자'을 막기 위한 결단으로 풀이된다.



쯔양과 함께 참고인으로 출석하는 법률대리인 김태연 변호사는 유튜버들이 쯔양의 과거사를 빌미로 수천만 원을 갈취하고 조직적인 범행을 저지른 사건의 법적 쟁점과 피해 경과를 상세히 설명할 예정이다.



지난해 쯔양은 유튜버 구제역(본명 이준희), 전국진(본명 전국진), 카라큘라(본명 이세욱), 최 모 변호사 등을 공갈 및 공갈방조 등 혐의로 고소한 바 있다.



실제로 이 사건으로 구제역은 항소심에서 징역 3년의 실형을 선고받았으며, 전국진과 카라큘라 등도 유죄 판결을 받았다. 또한, 가로세로연구소 대표 김세의 역시 스토킹 및 명예훼손 혐의로 검찰에 불구속 송치되는 등 관련 사법 절차가 진행 중이다.







(SBS연예뉴스 강경윤 기자)