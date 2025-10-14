이 대통령 "캄보디아 사건 연루자 송환·여행 제한 강화 서둘러야"

▲ 이재명 대통령이 14일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 국무회의에서 발언하고 있다.

이재명 대통령은 캄보디아에서 발생하고 있는 한국인 대상 취업 사기와 납치·감금·고문·살해 등 강력범죄와 관련해 사건 연루자 신속 송환과 범죄 피해 우려 지역 여행 제한 강화 등을 지시했습니다.이 대통령은 오늘(14일), 용산 대통령실에서 주재한 제45차 국무회의에서 "국민의 생명과 안전을 지키는 것이 정부의 가장 큰 책임"이라며 "다른 무엇보다 피해자들을 보호하고 또 사건 연루자들을 국내로 신속하게 송환해야 한다"고 강조했습니다.특히, 관계 부처에 대해 "캄보디아 정부와 협의를 통해 치안 당국 간 상시적 공조체제 구축에 속도를 내달라. 실종 신고 확인 작업도 조속히 진행해야 한다"고 당부했습니다.이 대통령은 또, "유사 피해를 원천적으로 차단하기 위해 범죄 피해 우려 지역에 대한 여행 제한 강화도 서두를 필요가 있다"고 말했습니다.그러면서 "국민들이 재외 공관에 도움을 요청하면 즉시, 또 상시 대응할 수 있도록 관련 제도 정비, 인력, 예산 편성에도 만전을 기해달라"고 강조했습니다.이 대통령은 "들리는 이야기에 의하면 우리 교민이나 국가기관 소속 공무원이 자기 사비를 털어 지원을 해주고 있다는 이야기도 있던데, 최소한 예산 문제 탓에 업무에 지장이 생기지 않게 해달라"고도 말했습니다.올해 하반기 캄보디아 경찰의 단속 과정에서 붙잡혀 현재 구금된 상태인 한국인 피의자는 68명인 것으로 SBS 취재 결과 확인됐습니다.대부분은 범죄에 직접 가담한 인물들로, 긴급여권 발급 같은 우리 외교 당국의 도움을 거부하면서 귀국하지 않겠다고 버티고 있는 걸로 전해졌습니다.이 대통령의 직접적인 지시가 나온 만큼, 이들을 한국으로 송환해 우리 수사당국이 직접 조사하고 납치자 피해 파악에 나설 것으로 보입니다.(사진=대통령실통신사진기자단, 연합뉴스)