'일가족 참변' 가평 횟집 화재 원인 "피복 벗겨진 전선에 과부하"

▲ 가평 횟집 화재 현장

경기 가평군 횟집에서 불이 나 일가족 4명이 숨진 화재는 식당 내부 샌드위치 패널 벽을 관통한 전선의 피복이 벗겨져 과부하가 걸리면서 시작된 것으로 조사됐습니다.오늘(14일) 경찰과 소방 당국에 따르면 지난 12일 오전 경기도북부소방재난본부, 경기북부경찰청 과학수사대 등이 화재가 발생한 가평군 식당에서 합동 감식을 벌였습니다.당국은 감식 과정에서 샌드위치 패널 구조로 식당 내부 방(룸) 벽면을 뚫고 지나가는 전선에서 단락 흔적을 확인했습니다.방화 등 범죄 혐의점은 발견되지 않았습니다.경찰 관계자는 "해당 벽은 철판과 스티로폼으로 이뤄진 구조로, 날카로운 가장자리에 의해 전선 피복이 찢어진 것으로 보인다"며 "전압 과부하로 인한 열로 녹아내린 단락흔을 발견했다"고 설명했습니다.숨진 일가족은 손님용 룸 안쪽의 약 9㎡ 규모 단칸방에서 있었던 것으로 조사됐습니다.화재는 룸 출입문 근처에서 시작돼 불길과 연기를 뚫고 나와야 탈출이 가능한 구조였으며, 창문에는 방범용 쇠창살이 설치돼 있어 대피가 어려웠던 것으로 전해졌습니다.경찰은 지난 13일 일가족에 대해 국립과학수사연구원 부검을 의뢰했고 모두 '화재로 인한 사망'이라는 1차 구두 소견을 전달받았습니다.앞서 지난 11일 오후 11시 19분 가평군 청평면의 한 횟집에서 불이 났습니다.이 불로 횟집 식당 내 단칸방에 있던 40대 부부와 10대 남매가 심정지 상태로 병원으로 이송됐으나 숨졌습니다.불은 식당 집기류 등을 태워 약 5천9백만 원(소방서 추산)의 재산 피해를 낸 뒤, 출동한 소방대에 의해 3시간 30분 만에 꺼졌습니다.이들은 식당 안쪽에 있는 단칸방에서 살아왔던 것으로 조사됐습니다.또 단칸방 내부에는 소화기가 비치돼 있지 않았으며, 해당 건물은 근린생활시설로 분류돼 자동화재탐지설비 의무 설치 대상에서 제외돼 있었습니다.당국은 합동 감식 결과를 종합해 정확한 발화 원인과 화재 경위를 조사할 방침입니다.(사진=경기도북부소방재난본부 제공, 연합뉴스)