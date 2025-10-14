[현장영상] 노벨상 수상자 "한국 경제? 걱정 안 해 유일한 문제는" 콕 집으며 한 말

2025년 노벨경제학상을 공동 수상한 조엘 모키어 미 노스웨스턴대 교수가 별도로 이뤄진 기자간담회에서 한국의 경제성장 상황을 설명하는데 상당한 시간을 할애해 관심을 끌었습니다. 모키어 교수는 지난 수십 년 간 놀라운 성장을 이룬 한국의 경제 전망에 대해 크게 걱정하지 않는다면서 "한국은 지금까지 해온 것을 지속해야 한다"라고 제언했는데요.



한국의 강점으로 국경을 개방해 세계에서 검증된 기술을 적극적으로 흡수하는 점을 꼽기도 했습니다. 그는 한국의 저출산 문제가 성장을 정체시킬 수 있는 우려 지점이라고 하면서도 "한국은 지금까지 해온 것처럼 국경을 개방하고 세계 최고의 기술을 활용해야 한다"고 강조했습니다. 현장영상에 담았습니다.



(구성: 양현이 / 편집: 채지원 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)