"손톱 뽑고 손가락도 잘라"…'악몽의 시작' 섬뜩한 경고 [자막뉴스]

캄보디아 카지노에서 가진 돈을 모두 잃은 제보자.



귀국하려면 부모님 손을 빌려야 하는 상황에서 현지 여행자들을 대상으로 한 텔레그램 방에서 고수익을 올릴 수 있다는 구인 공고를 발견합니다.



그리고 그때부터가 악몽의 시작이었습니다.



박람회를 다녀오겠다며 캄보디아로 떠난 20대 대학생이 지난 8월 숨진 채 발견된 사실이 뒤늦게 알려지고 이후 국내에 비슷한 피해 사례들이 쏟아지면서, 일찍이 캄보디아 내 구조화된 범죄 산업을 연속 조명한, SBS 그것이 알고싶다 보도가 다시 주목받고 있습니다.



특히 그것이 알고싶다는, 캄보디아 범죄조직이 도시 안에 대규모 감금 시설 이른바 '웬치'를 조성해, 보이스피싱과 스캠 등 각종 사기 범죄를 위해 한국인들을 감금한 뒤 고문하는 현장을 생생히 폭로해 많은 충격을 줬습니다.



[겉보기엔 호텔과 카지노 중국 식당이 즐비한 차이나타운처럼 보이는 이곳, 현지인과 교민들 사이에선 범죄 조직의 근거지로 주목된 이 곳. 대체 이 단지 안에선 무슨 일이 벌어지고 있는 걸까.]



범죄조직 내부엔 한국인들을 범죄에 끌어들이기 위한 같은 한국인 조직들도 성행하고 있었습니다.



[당연히 고문당하고 납치당하는 건 저도 솔직히 싫고 그래요. 근데 자초한 거라고 생각해요. 좀 냉정하게 말하면 안 가면 그만인 거잖아요.]



가까스로 이곳을 탈출한 피해자들과 제보자들은, 현재도 이 범죄단지에서 손톱을 뽑거나 손가락을 자르는 등 고문이 자행되고 있고, 인신매매까지 빈번하게 이뤄지고 있다고 입을 모아 말합니다.



SBS 취재결과 캄보디아 경찰의 올해 하반기 범죄단지 단속 과정에서 붙잡혀, 현재 구금 중인 한국인 피의자는 68명으로 확인됐습니다.



대부분 긴급 여권 발급 같은 외교 당국의 도움을 거부하면서 귀국을 거부하고 있는데, 어제 열린 국가안보실장 주재 캄보디아 범죄 대응 TF 첫 회의에서, 현지에 구금된 한국인 전원을 한국 송환하는 방안을 검토한 것으로 파악됐습니다.



(취재: 정혜경 / 영상편집: 이승진 / 디자인: 육도현 / 자료제공: SBS 그것이 알고싶다 / 제작: 디지털뉴스편집부)