송언석 "캄보디아 사태 안이한 대응…이재명 대통령 직접 나서야"

▲ 국민의힘 송언석 원내대표가 14일 서울 여의도 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 발언하고 있다.

송언석 국민의힘 원내대표는 캄보디아에서 한국인을 대상으로 한 범죄가 이어지는 것과 관련해 "이재명 대통령이 이번 사태 해결에 직접 나서야 한다"고 촉구했습니다.송 원내대표는 이날(14일) 국회에서 열린 국정감사 대책회의에서 "범정부 긴급 대응 TF 구성, 특사 파견, 정상 간 통화 등 외교채널을 총동원해서 캄보디아 정부에 실질적인 행동을 끌어내야 한다"고 말했습니다.송 원내대표는 "정부가 검토 중인 코리안 데스크 설치, 영사 확대 배치 등은 매우 안이한 대응"이라며 "경각에 처한 우리 국민의 생명과 안전을 각자 알아서 해결하라고 방치하는 것과 동일하다"고 주장했습니다.이어 "사태를 즉각 해결하고 수백 명의 국민을 구해올 권한은 캄보디아 정부에 있는 만큼 정부는 모든 외교 역량을 총동원해 현지 당국의 적극적인 조치를 끌어내야 하는 데도 캄보디아 대사는 아직 공석"이라고 지적했습니다.그러면서 "이 대통령은 지난 대선에서 국민을 보호하는 것이 국가의 존재 이유라고 했다"며 "이 대통령의 책임 있는 행동과 결단을 기다리겠다"고 덧붙였습니다.어제 당론으로 발의한 '민중기 특검의 강압수사로 인한 양평군 소속 공무원 사망사건 진상규명 특검법'에 대해서는 "강압수사·조작기소 의혹의 진실을 밝히려면 별도의 특검 도입을 통한 엄정한 수사가 불가피하다"고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)