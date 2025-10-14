미 국방부 기자단 "미승인 정보 보도 제한 수용하느니 출입증 반납"

▲ 미국 국방부

미국 국방부 기자단은 현지시간 13일 국방부가 '미승인 정보' 보도를 제한하는 내용의 서약을 요구한 데 대해 대중의 정보 접근을 차단하려는 의도라며 반발했습니다.펜타곤 언론인 협회는 입장문에서 국방부 직원의 발언을 억압하고 사전 승인되지 않은 정보를 취득하려는 기자에게 보복을 가할 수 있는 정책을 인정하느니 회원 대부분이 오는 15일 출입증을 반납할 것으로 보인다고 밝혔습니다.앞서 미 국방부는 출입 기자들에게 보도 승인이 되지 않은 기밀이나, 기밀은 아니지만 통제된 정보를 허락없이 노출시킬 경우 출입증이 박탈될 수 있다는 등 내용을 담은 '서약'을 통보하고 서명을 요구했습니다.서명을 거부하는 기자들은 출입증을 반납토록 했습니다.이에 협회는 서약을 "재검토하라"고 촉구하면서 "국방부 기자단의 보도는 단순히 대중에게만 중요한 것이 아니라 매일 미국을 지키는 군인들의 안녕과도 관련이 있다"며 "국방부 출입 제한은 모두의 문제"라고 강조했습니다.아울러 백악관과 국무부 출입기자 협회도 국방부 출입 기자단의 입장에 지지를 표하는 성명을 회장 명의로 냈습니다.(사진=미 국방부 제공, 연합뉴스)