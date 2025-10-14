귀환 인질들, 건강하게 손 흔들었지만…"재활 최대 수 년 걸릴듯"

▲ 풀려나 손 흔드는 귀환 인질 아리엘 쿠니오

이미지 확대하기

▲ 손가락 하트 표시하는 롬 브레슬라브스키

737일간 극한 환경을 버텨낸 이스라엘인 인질 20명이 꿈에 그리던 고국으로 귀환했습니다.이들의 건강은 대체로 양호한 편인 것으로 전해지지만, 일부는 심각한 부상을 입은 것으로 파악됐습니다.이들의 완전한 재활에는 상당한 시일이 소요될 전망입니다.이스라엘 최대 의료기관인 셰바의료센터의 야엘 프렌켈 니르 부원장은 13일(현지시간) 인질들의 건강과 관련해 현지 언론 예루살렘포스트에 "많은 날 감금당한 것은 명백하지만, 가족과 재회에는 문제가 없을 상태"라고 전했습니다.니르 부원장은 이어 "앞으로 건강상태에 따라 종합적인 검사를 계속 받게 될 것"이라고 덧붙였습니다.귀환한 모습이 공개된 인질 중 일부는 실제로 환한 얼굴로 웃으며 손을 흔드는 등 외견상 건강한 모습을 보였습니다.다만 이런 모습은 장기간의 강압, 죽음의 공포 등 극한의 환경에서 마침내 벗어났다는 환희의 영향이거나, 갑작스러운 환경 변화로 인한 호르몬 분비의 영향일 수 있다고 예루살렘포스트는 전했습니다.이스라엘 당국은 인질 개개인의 구체적인 건강 상태를 공개하지는 않았지만, 이미 알려진 부상이나 가혹한 감금 환경 등을 고려하면 집중적인 재활 치료의 필요성이 크다는 지적이 나옵니다.실제로 AP통신에 따르면 한 인질은 하마스에 잡혀 있던 기간 내내 사슬에 묶여 있었으며, 곰팡이 핀 빵이 유일한 식량이었다고 증언했습니다.이스라엘 외무부는 이번에 풀려난 인질 중 알론 오헬(24)이 한쪽 눈을 실명하는 중상을 입은 상태라고 전했습니다.갇혀있던 공간이 공격을 받으면서 눈에 파편이 튀었다고 합니다.또다른 귀환 인질인 롬 브레슬라브스키는 지난 7월 하마스가 공개한 동영상에서 눈에 띄게 수척해진 모습으로 흐느끼며 살려달라고 애원하는 모습으로 이스라엘에 충격을 안긴 바 있습니다.이 동영상에서 브레슬라브스키는 발을 다쳐 일어설 수 없다고도 호소했었습니다.영국 가디언은 이날 보도에서 이스라엘의 주요 의료기관에서 귀환 인질의 재활 프로그램이 가동되고 있다고 보도했습니다.가디언은 재활에 상당한 시일이 소요될 수 있으며, 감금 상태로 인한 후유증이 수 개월 혹은 수 년 뒤에 나타날 수도 있다는 전문가들의 분석도 전했습니다.귀환 인질과 그 가족을 위한 의료팀을 이끄는 하가이 레바인 팀장은 "모든 인질이 돌아왔으니 이제 전면 재활 과정을 시작할 수 있을 것"이라며 "풀려난 생존자와 그 가족, 지역사회 등 모두가 재활 대상이다. 신체적, 심리적, 사회적 재활은 길고 복잡한 과정이다. 책임감, (섬세한) 조율, 협력이 필요하다"고 말했습니다.이스라엘 제2 규모의 의료기관 라빈메디컬센터는 귀환한 인질들의 재활 치료에 집중하는 '귀환인질과'를 신설했습니다.귀환 인질들은 이 병원에서 물리치료사, 언어치료사, 작업치료사, 심리학자, 영향학자 등 다양한 전문가와 의료진에게서 전문치료를 받고 있다고 병원 측은 밝혔습니다.인질 가족들에게는 병동 내에 숙박 공간도 제공하기로 했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)