'KLPGA 투어 시즌 3승' 홍정민, 세계랭킹 44위…10계단 상승

▲ 홍정민이 12일 경기 용인시 88컨트리클럽에서 열린 K-FOOD 놀부 화미 마스터즈에서 우승한 뒤 인터뷰하고 있다.
한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 올해 3승을 거둔 홍정민이 여자골프 세계랭킹 44위가 됐습니다.
홍정민은 이번 주 새로 발표된 여자골프 세계랭킹에서 지난주 54위보다 10계단 오른 44위에 자리했습니다.
홍정민은 지난 12일 끝난 KLPGA 투어 K-푸드 놀부·화미 마스터즈 에서 최종 합계 12언더파로 우승했습니다.
시즌 3승, 투어 통산 4승을 거둔 홍정민은 시즌 상금 랭킹 선두(12억 9천401만 원)로 올라섰습니다.
세계랭킹 10위 내 한국 선수는 8위 김효주가 유일합니다.
지난 12일 중국에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA) 투어 뷰익 상하이에서 우승한 지노 티띠꾼(태국)이 세계랭킹 1위를 지켰습니다.
넬리 코르다(미국)도 2위를 유지했고, 이민지(호주)가 3위가 되면서 3위였던 리디아 고(뉴질랜드)가 4위로 내려갔습니다.
(사진=KLPGT 제공, 연합뉴스)