뉴스

'KLPGA 투어 시즌 3승' 홍정민, 세계랭킹 44위…10계단 상승

서대원 기자
작성 2025.10.14 08:20 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
'KLPGA 투어 시즌 3승' 홍정민, 세계랭킹 44위…10계단 상승
▲ 홍정민이 12일 경기 용인시 88컨트리클럽에서 열린 K-FOOD 놀부 화미 마스터즈에서 우승한 뒤 인터뷰하고 있다.

한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 올해 3승을 거둔 홍정민이 여자골프 세계랭킹 44위가 됐습니다.

홍정민은 이번 주 새로 발표된 여자골프 세계랭킹에서 지난주 54위보다 10계단 오른 44위에 자리했습니다.

홍정민은 지난 12일 끝난 KLPGA 투어 K-푸드 놀부·화미 마스터즈 에서 최종 합계 12언더파로 우승했습니다.

시즌 3승, 투어 통산 4승을 거둔 홍정민은 시즌 상금 랭킹 선두(12억 9천401만 원)로 올라섰습니다.

세계랭킹 10위 내 한국 선수는 8위 김효주가 유일합니다.

지난 12일 중국에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA) 투어 뷰익 상하이에서 우승한 지노 티띠꾼(태국)이 세계랭킹 1위를 지켰습니다.

넬리 코르다(미국)도 2위를 유지했고, 이민지(호주)가 3위가 되면서 3위였던 리디아 고(뉴질랜드)가 4위로 내려갔습니다.

(사진=KLPGT 제공, 연합뉴스)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
NAVER에서 SBS NEWS를 구독해주세요
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
서대원 기자 사진
서대원 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지