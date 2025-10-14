'KLPGA 투어 시즌 3승' 홍정민, 세계랭킹 44위…10계단 상승

▲ 홍정민이 12일 경기 용인시 88컨트리클럽에서 열린 K-FOOD 놀부 화미 마스터즈에서 우승한 뒤 인터뷰하고 있다.

한국여자프로골프(KLPGA) 투어에서 올해 3승을 거둔 홍정민이 여자골프 세계랭킹 44위가 됐습니다.홍정민은 이번 주 새로 발표된 여자골프 세계랭킹에서 지난주 54위보다 10계단 오른 44위에 자리했습니다.홍정민은 지난 12일 끝난 KLPGA 투어 K-푸드 놀부·화미 마스터즈 에서 최종 합계 12언더파로 우승했습니다.시즌 3승, 투어 통산 4승을 거둔 홍정민은 시즌 상금 랭킹 선두(12억 9천401만 원)로 올라섰습니다.세계랭킹 10위 내 한국 선수는 8위 김효주가 유일합니다.지난 12일 중국에서 끝난 미국여자프로골프(LPGA) 투어 뷰익 상하이에서 우승한 지노 티띠꾼(태국)이 세계랭킹 1위를 지켰습니다.넬리 코르다(미국)도 2위를 유지했고, 이민지(호주)가 3위가 되면서 3위였던 리디아 고(뉴질랜드)가 4위로 내려갔습니다.(사진=KLPGT 제공, 연합뉴스)