'빙속 전설' 밀라노행 좌절…"홀가분합니다"

<앵커>



한국 빙속의 살아 있는 전설, 이승훈 선수가 대표 선발전에서 탈락해 내년 밀라노올림픽 출전이 무산됐습니다. 사실상 국가대표 은퇴도 선언했습니다.



하성룡 기자입니다.



<기자>



37살의 이승훈은 국가대표 선발전 남자 5,000m에서 온 힘을 다했지만, 4위에 머물렀습니다.



2위 안에 들지 못해 밀라노 올림픽행이 좌절됐는데, 오히려 담담했습니다.



[이승훈 : 다섯 번째 올림픽에 못 간 게 조금 아쉽기는 하지만 그래도 좀 홀가분하고 이제 좀 자유를 얻은 기분이랄까요.]



이승훈은 2010년 밴쿠버올림픽 만 미터 금메달을 시작으로, 네 번의 올림픽에서 한국 동계 종목 최다 6개의 메달을 딴 살아 있는 전설입니다.



지난 3월에도 세계선수권 은메달로 건재를 과시했지만, 5회 연속 올림픽 출전이 무산되며 태극마크도 내려놓기로 했습니다.



[이승훈 : 나이 먹었다는 게 느껴지더라고요. 올림픽 시즌이 아니라면 아마 대표팀에 제가 다시 들어가지는 않을 것 같고요.]



대표팀은 떠나지만 앞으로 선수와 지도자 생활을 병행하겠다며, 내년 밀라노를 누빌 후배들의 금빛 질주를 염원했습니다.



[이승훈 : 올림픽 때마다 매번 저를 보셔서 많이 지겨우셨죠? 후배 선수들 많이 응원해주시고 저도 제자리에서 우리나라 빙상 발전을 위해서 노력하는 모습 보여 드리도록 하겠습니다.]



[영상취재 : 정상보, 영상편집 : 박정삼, 디자인 : 강윤정]