[스브스夜] '동상이몽2' 이모카세 김미령, 제주도에 매장 오픈···지원군 정지선, '바쓰 쇼' 선보이며 응원

[SBS연예뉴스 | 김효정 에디터] 이모카세가 제주도에 새로운 가게를 열었다.13일 방송된 SBS '동상이몽 시즌2-너는 내 운명'(이하 '동상이몽2')에서는 제주도에 새로운 매장을 오픈한 이모카세 김미령의 모습이 예고됐다.이날 이모카세의 식당에는 스페셜 게스트가 등장했다. 딤섬의 여왕 정지선 셰프가 그 주인공이었던 것.김미령의 제주도 매장 오픈 소식에 제주도까지 달려온 정지선은 이태호, 그리고 직원들과도 반갑게 인사를 나눴다. 그리고 개업 축하 화분을 건네 눈길을 끌었다.가오픈을 앞둔 김미령은 정지선 셰프에게 직접 메뉴들을 선보이고 평가를 부탁했다. 이에 100% 제주도산 해산물 모둠을 가장 먼저 준비했다. 보기만 해도 싱싱하고 먹음직스러운 상차림에 정지선도 합격점을 주었다.이어 김미령의 비장의 메뉴인 미역해물국수가 등장했다. 얼핏 보기에도 국물이 적은 비주얼에 정지선뿐만 아니라 패널들도 아쉬움을 드러냈다.정지선은 국수의 미역부터 맛보았다. 그리고 그는 "아직 미역이 안 불어서 비린 맛이 난다"라며 생각하지도 못한 점을 지적했다. 또한 국물도 너무 적다고 거듭 지적하며 다시 맛을 보았다.이에 정지선은 "이렇게 오픈하면 안 될 거 같아"라고 솔직한 평가를 내려 김미령을 근심하게 했다.결국 김미령은 "오늘 다른 메뉴는 못 나갈 거 같다. 메뉴는 바다 술상으로 통일하고 국수는 서비스로 가자"라고 결단을 내렸다. 그리고 김미령은 곧바로 국수를 다시 삶기 시작했다.같은 시각 정지선은 식당 곳곳을 둘러보며 할 일을 찾아서 했다. 그리고 손수 주소를 적은 전단지를 돌리며 가게 홍보를 했다.잠시 후 가게 오픈 시간에 맞춰 손님들이 줄지어 들어왔다. 많은 손님들이 이태호가 돌린 전단지를 보거나 이태호가 매장에 붙인 대형 현수막을 보고 식당을 찾아온 것. 이에 패널들은 이태호를 칭찬했다.황돔구이부터 한치물회, 막회 3종, 흑돼지 수육, 생새우회 등으로 구성된 이모 술상은 4인상 기준에 가격도 합리적이라 모두를 놀라게 했다. 그리고 손님들의 평가도 좋았다.한창 즐겁게 식사를 하던 손님들은 갑자기 어딘가로 뛰어갔다. 그곳에는 정지선 셰프의 바쓰쇼가 대기 중이었던 것.이에 정지선은 "언니가 매장을 새로 열었으니까 기념으로 제 매장에서도 안 하는 바쓰쇼를 선보이겠다"라며 이전에 방송에서 화제를 모았던 바쓰비 장면을 연출해 손님들의 박수를 받았다.이어 정지선은 "언니 잘 될 수 있도록 소문도 많이 내달라"라며 끝까지 김미령을 응원해 훈훈함을 자아냈다.그리고 이날 김미령의 가게에는 찰스 가족이 찾아와 눈길을 끌었다. 식당 맞은편에 집이 있다는 찰스는 대형 현수막을 보고 이곳을 찾았다고 밝혀 놀라움을 자아냈다.영업이 끝나고 매출이 공개됐다. 가오픈 전 매출 목표를 300만 원으로 잡았던 김미령. 하지만 이날 매출은 157만 7천 원으로 목표액의 반 정도에 그쳤다. 이른 재료 소진으로 어쩔 수 없었던 것.이에 김미령은 "영업도 너무 일찍 끝났고 준비가 덜 돼서 매출이 목표치에 못 미쳤다. 그런데 매출 보다 첫날부터 오신 손님들을 돌려보낸 게 잘못이다. 오시는 손님 놓치는 건 바보라고 생각한다"라며 "준비가 안 된 부분은 모두 반성해야 한다. 내일부터라도 보완을 잘해서 제대로 해보자"라고 직원들을 독려했다.(SBS연예뉴스 김효정 에디터)