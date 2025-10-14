뉴욕증시, 미중갈등 우려 완화에 반등…나스닥 2.2%↑

▲ 뉴욕증시

미중 양국이 긴장 격화를 지양하고 무역협상을 지속할 의지를 피력하면서 13일(현지시간) 뉴욕증시 3대 지수가 급락 하루 만에 반등했습니다.이날 뉴욕증시에서 다우존스30 산업평균지수는 전장보다 587.98(1.29%) 오른 46,067.58에 거래를 마쳤습니다.스탠더드앤드푸어스(S&P) 500 지수는 전장보다 102.21포인트(1.56%) 오른 6,654.72에, 기술주 중심의 나스닥 종합지수는 전장보다 490.18포인트(2.21%) 상승한 22,694.61에 각각 마감했습니다.도널드 트럼프 미 대통령은 전날 SNS 트루스소셜 글에서 "중국에 대해 걱정하지 말라. 모든 것이 잘될 것이다"며 "그(시진핑 주석)는 자기 나라가 불황을 겪는 것을 원하지 않고, 나 역시 마찬가지다"라고 말하며 중국과의 정면충돌을 원하지 않는다는 메시지를 발신했습니다.앞서 트럼프 대통령은 지난 10일 중국의 희토류 수출 통제 움직임을 비판하며 중국에 고율 관세를 부과하겠다고 밝혀 뉴욕증시 급락을 초래했습니다.오늘 상승은 인공지능(AI) 관련 반도체 업종들이 강세를 주도했습니다.브로드컴은 이날 챗GPT 개발사인 오픈AI와 자체 AI 칩 개발 관련 합의 소식을 발표하면서 9.88% 급등했고, 엔비디아도 2.82% 상승했습니다.테슬라(5.42%), 오라클(5.14%) 등 다른 기술주들도 이날 지수 반등에 기여했습니다.CFRA리서치의 샘 스토벌 수석 전략가는 "AI가 지속해서 상승 모멘텀 동력을 제공하는 가운데 투자자들이 저가 매수에 나선 것은 놀랍지 않다"라고 말했습니다.투자자들은 14일 주요 대형 은행의 실적 발표를 앞두고 3분기 기업 실적 발표에 촉각을 곤두세우고 있습니다.월가에서는 JP모건체이스, 골드만삭스, 시티그룹, 웰스파고 등 주요 대형 은행들이 14일 3분기 실적을 발표할 예정입니다.