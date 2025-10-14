[단독] "숨진 대학생은 '21호'…사람 아닌 폐타이어였다"

<앵커>



캄보디아에서 고문을 받고 숨진 대학생은 철저하게 범죄 수익을 위한 도구로 취급받으면서 이름이 아닌 번호로 불렸던 걸로 확인됐습니다. 인신매매로 끌고 온 한국인에게 하루 17시간 보이스피싱을 시키고, 말을 안 들으면 때리고 고문했단 증언도 나왔습니다.



최승훈 기자가 취재했습니다.



<기자>



캄보디아에서 대학생 박 모 씨가 끔찍한 고문 끝에 숨지기 직전까지 함께 감금됐었던 40대 남성 A 씨.



인신매매를 통해 자신이 있었던 범죄조직으로 팔려온 박 씨의 처음 몸 상태를 생생하게 기억하고 있었습니다.



[캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : (숨진 대학생이) 몸이 상태가 엉망이었고요. 제대로 바로 일을 할 수 없는 상태였고.]



박 씨가 팔려오기 전 녹음된 것으로 추정되는 음성 파일엔 잔혹한 폭행 정황이 그대로 담겼습니다.



[캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : (저는 진짜 거짓말 안 합니다. 진짜로 뭐했는지 잘 모르겠는 게….) XXX야, 또 모른다 해라. 또 모른다 해라, 이 XXX야. 손 대라!]



A 씨는 박 씨를 포함해 당시 한국인 23명이 있었는데 피해자들은 감금된 순서에 따라 이름이 아닌 숫자로 불렸다고 말했습니다.



[캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : 1호, 2호, 3호, 4호, 5호. 이런 식으로 독수리 오형제처럼 번호를 매기더라고요. 저는 2호로 불렸고요. 경북의 20대 청년을 '21호'로 부르라고 지시했어요, 중국 조직원들이.]



감금된 곳에서 피해자들은 하루 최대 17시간 보이스피싱 사기 범죄에 강제로 동원됐고, 인간 이하의 취급을 당했다고 증언했습니다.



[캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : 우리가 사람이 아니고 물건이나 소모품이라고 느꼈어요. 자기네들 이권을 위해서 쓰는 타이어라고. 타이어가 닳으면 버리잖아요.]



실적이 낮거나 구조를 요청하다 적발될 경우엔 끔찍한 폭행과 고문이 이어졌습니다.



[캄보디아 범죄단지 감금 피해자 : 2층 침대에 묶어서, 수갑으로. 몽둥이로 때리고 전기 고문을 한꺼번에….]



현재 동남아에 머물고 있는 A 씨는 박 씨가 숨진 다음 날 감금 135일 만에 극적으로 구조됐습니다.



(영상취재 : 강시우, 영상편집 : 이상민)