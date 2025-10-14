캄보디아 범죄 조직에 통장 빌려준 30대…"1주일간 물로 버텨"

▲ 112

캄보디아에서 범죄 조직에 통장을 빌려준 뒤 거래가 중지되자 국내로 들어와 은행을 방문했다가 붙잡힌 30대 남성이 검찰에 넘겨졌습니다.인천 계양경찰서는 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 입건한 30대 A 씨를 검찰에 송치했다고 13일 밝혔습니다.A 씨는 지난 8월 19일부터 20일까지 220차례에 걸쳐 불법 도박자금 10억 원가량이 입출금 되도록 자신의 통장을 제공한 혐의를 받고 있습니다.A 씨는 캄보디아로 돈을 벌러 갔다가 불법 도박사이트 운영 조직에 연루돼 자신의 계좌를 빌려준 것으로 파악됐습니다.그는 이후 입출금 거래가 정지되자 같은 달 25일 국내로 들어와 은행을 찾았다가 계좌 내역을 수상히 여긴 경찰의 추궁 끝에 검거됐습니다.A 씨는 당시 조사에서 "거래가 정지된 계좌를 풀면 이체 금액의 2∼3%를 수수료로 주고 중간책으로 등급을 높여준다는 말에 국내로 들어왔다"고 진술했습니다.이어 "캄보디아 현지에 1주일 동안 감금돼 작은 생수병 10병으로 버텼다"며 "다른 한국인 1∼2명과 같이 있었고 협박을 당했다"고 설명했습니다.경찰은 법원으로부터 압수수색 영장을 받아 계좌 내역을 분석한 뒤 A 씨의 계좌로 불법 도박 자금이 오간 사실을 확인했습니다.경찰 관계자는 "최근 캄보디아에서 발생한 한국인 대학생 사망 사건과 직접적인 연관성은 확인되지 않았다"며 "A 씨가 계좌를 불법 양도한 것을 확인해 검찰에 넘겼다"고 말했습니다.(사진=연합뉴스TV 제공, 연합뉴스)