"캄보디아 갔다 연락 두절됐다" 실종·감금 등 피해 신고 잇따라

▲ 끊이지 않는 캄보디아 실종 신고

캄보디아에서 20대 한국인 대학생이 현지 범죄조직에 의해 살해돼 국민적 분노를 유발한 가운데 우리 국민이 캄보디아에 갔다가 실종·감금된 사례가 가족들의 신고 등으로 속속 드러나고 있습니다.어제(13일) 언론 취재를 종합하면 '지난 8월 19일 경북 상주에서 캄보디아로 출국한 30대 남성 A 씨와 연락이 닿지 않는다'는 신고가 경찰에 접수됐습니다.A 씨는 출국 이후 연락이 두절됐다가 닷새 뒤인 24일 텔레그램 영상 통화로 가족에게 "2천만 원을 보내주면 풀려날 수 있다"고 말하고는 다시 연락이 끊긴 것으로 파악됐습니다.경찰은 캄보디아 내 범죄조직이 A 씨를 감금한 채 협박·갈취하고 있는 것으로 보고 캄보디아 한국대사관, 경찰청 국제협력관실, 외교부 영사 콜센터로 사건을 통보했습니다.광주에서도 지난 8월 B(20대) 씨가 연락되지 않는다는 가족의 실종 신고가 접수됐습니다.경찰은 출입국 기록을 통해 그가 두 달 전 태국으로 출국한 사실을 확인하고 행방을 쫓고 있습니다.가족들은 B 씨가 태국에서 캄보디아로 이동한 것으로 추정하고 있으며, 최근에는 모르는 번호로 '살려달라'는 내용의 전화가 걸려 온 것으로 전해졌습니다.충북 경찰에도 지난 9일 '아들 C가 캄보디아에서 감금된 것 같다'는 부모의 신고가 들어왔습니다.C 씨의 부모는 "아들이 동갑인 남성 지인 2명과 함께 캄보디아로 여행을 갔다가 프놈펜의 한 건물 안에서 감시받고 있다고 카카오톡으로 연락해왔다"고 경찰에 진술했습니다.경찰은 C 씨를 실종자로 등록하고, 동행한 지인 2명의 정확한 신원을 파악하기 위해 캄보디아 경찰 당국에 공조를 요청할 예정입니다.강원 원주에서도 캄보디아로 돈을 벌러 간 오빠 D(20대)와 연락이 닿지 않는다는 실종 신고로 경찰이 수사에 나섰습니다.지난 6월 8일 오후 7시쯤 인천공항에서 캄보디아로 홀로 출국한 D 씨는 지난달 17일 가족과 연락한 것을 마지막으로 현재까지 연락 두절 상태입니다.대구에서도 돈을 벌기 위해 캄보디아로 출국한 30대 남성의 연락이 두절돼 경찰이 수사 중입니다.이 남성은 출국 이틀 뒤인 지난 11일 중국인들과 같이 일을 하고 있으며 다시 연락을 주겠다는 메시지를 끝으로 가족과 연락이 두절된 것으로 알려졌습니다.캄보디아 범죄조직에 의해 감금됐다는 신고가 접수됐다가 현재는 귀국하거나 소재가 파악된 사례도 있습니다.지난 7월 9일 "신원불상자로부터 E(20대)를 데리고 있다는 연락을 받았다"는 가족 신고가 제주서부경찰서에 들어왔습니다.수사에 착수한 경찰은 E 씨가 범죄조직에 감금·협박당하고 있다고 보고 현지 공조 수사를 요청했는데, E 씨는 돌연 지난 8월 10일 귀국했습니다.E 씨 부모는 경찰에 "몸값으로 3천500만 원 상당의 가상화폐를 요구받았고, 이를 지불해 풀려나게 됐다"고 진술했습니다.지난 3월 전북에서도 캄보디아로 여행을 떠난 20대 여성 F 씨가 수개월 전 실종됐다는 신고가 접수됐습니다.신고자는 당시 "동생한테 손가락이 잘린 사진을 받았다"면서 경찰에 다급히 도움을 요청했습니다.전북경찰청은 캄보디아 현지 대사관과 함께 실종 신고가 접수된 F 씨를 찾아 경위를 파악했으나 범죄 연루 정황은 발견하지 못했으며, 그가 바깥 활동을 하고 연락이 닿는 점 등으로 미뤄 범죄조직에 납치·감금되지는 않은 것으로 보고 있습니다.인천에서는 캄보디아로 돈을 벌러 갔다가 불법 도박사이트 운영 조직에 연루돼 자신의 계좌를 빌려준 30대 남성이 경찰에 붙잡히기도 했습니다.이 남성은 계좌 입출금 거래가 정지되자 지난 8월 25일 국내로 들어와 은행을 찾았다가 계좌 내역을 수상히 여긴 경찰의 추궁 끝에 검거됐습니다.그는 당시 조사에서 "캄보디아 현지에 1주일 동안 감금돼 작은 생수병 10병으로 버텼다"며 "다른 한국인 1∼2명과 같이 있었다"고 진술했습니다.이어 "은행에서 거래가 정지된 계좌를 풀면 이체 금액의 2∼3%를 수수료로 주고 중간책으로 등급을 높여준다는 말에 국내로 들어왔다"고 주장한 것으로 알려졌습니다.경찰은 최근 이 남성을 전자금융거래법 위반 혐의로 불구속 입건해 검찰에 송치했습니다.앞서 경북 예천의 대학생 박 모(20대) 씨는 지난 7월 17일 가족에게 "현지 박람회에 다녀오겠다"며 캄보디아로 출국했다가 3주 뒤인 8월 8일 깜폿 보코산 인근에서 숨진 채 발견된 바 있습니다.캄보디아 경찰은 사망진단서에 박 씨의 사망 원인을 '심장마비(고문으로 인한 극심한 통증)'로 적시했으며, 캄보디아 깜폿지방검찰청은 중국인 3명이 박 씨를 고문한 뒤 살해한 것으로 보고 살인과 사기 혐의로 구속 기소했습니다.경찰청은 외교부로부터 캄보디아 내 자국민 실종·납치·감금 신고 486건을 전달받아 입건 전 조사에 착수할 예정인 것으로 알려졌습니다.경찰은 이처럼 한국인을 대상으로 한 범죄가 잇따르자 대응책으로 코리안 데스크(한인 사건 처리 전담 경찰관)를 캄보디아에 설치하고 경찰 영사를 확대 배치한다는 방침입니다.유재성 경찰청장 직무대행은 이날 정례 기자간담회에서 "다음 주 캄보디아 경찰청 차장과의 양자 회담에서 캄보디아 내 코리안 데스크 설치 및 현지 경찰의 강력 대응을 요구하겠다"고 말했습니다.경찰은 현지 한국인 범죄 피해 사망자 등에 대한 전수조사를 강화하는 방안도 검토 중입니다.