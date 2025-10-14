1. '4인 회동' 의혹 부인…"판결 불신 안타까워"



국정감사에 출석한 조희대 대법원장이 이른바 '4인 회동설'과 관련해 언급된 인물들과 일절 사적 만남이 없었다고 의혹을 부인했습니다. 재판을 통한 대선 개입 주장에 대해선 판결에 불신이 있는 것 같아 안타깝다면서도 민주당 의원들의 추궁엔 답하지 않았습니다.



2. '계엄의 밤' CCTV 공개…문건 받은 적 없다더니



한덕수 전 총리 공판에서 비상계엄 당일 밤 대통령실 CCTV 영상이 공개됐습니다. 영상엔 한 전 총리가 계엄 관련 문건으로 추정되는 문서를 검토하는 장면이 담겼습니다.



3. 737일 만에 인질 전원 석방…'가자 평화선언' 채택



가자지구에 억류됐던 이스라엘 생존 인질 20명이 납치 737일 만에 모두 풀려났고 2천 명 가까운 팔레스타인 수감자들도 석방했습니다. 트럼프 미 대통령은 협상 중재국들과 함께 가자 평화 선언을 채택했습니다.



4. '캄보디아서 실종' 신고 잇따라…"68명 구금 중"



캄보디아에서 우리 대학생이 숨진 사건이 알려진 뒤 전국 각지에서 비슷한 피해 신고가 잇따랐습니다. 캄보디아 당국에 단속돼 구금 중인 한국인 피의자도 68명에 달하는 걸로 나타났습니다.