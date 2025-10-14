[단독] "캄보디아 구금 한국인 68명…전원 송환해 조사"

<앵커>



한국인들을 대상으로 하는 이런 캄보디아 범죄에 직접 가담한 한국인들이 현지에서 68명이 구속된 걸로 저희 취재 결과 확인됐습니다. 이 피의자들은 한국으로 안 들어오겠다면서 버티고 있는데, 정부는 전부 송환 조사해서 현지 범죄 파악에 나서겠단 방침입니다.



강민우 기자가 취재했습니다.



캄보디아 경찰은 올해 하반기 들어 대대적인 '범죄단지' 단속에 나서 사이버 범죄 조직원들을 대거 체포했습니다.



SBS 취재 결과, 단속 과정에서 붙잡혀 현재 구금된 상태인 한국인 피의자가 68명인 걸로 확인됐습니다.



대부분은 범죄에 직접 가담한 인물들로, 긴급여권 발급 같은 우리 외교 당국의 도움을 거부하면서 귀국하지 않겠다고 버티고 있는 걸로 전해졌습니다.



대통령실은 어제(13일), 위성락 국가안보실장 주재로 관계 부처 TF 회의를 열고 캄보디아 납치 사건에 대한 대책을 논의했습니다.



외교부, 법무부, 국가수사본부, 국가정보원 등이 참석했는데, 우선 캄보디아 현지에 구금된 68명 전원을 한국으로 송환해 직접 조사하는 방안을 논의한 걸로 파악됐습니다.



이들을 통해 캄보디아 범죄조직 수사의 물꼬를 트고, 납치된 피해자 파악과 우리 국민 보호에 나서겠단 겁니다.



정부는 캄보디아 당국과의 외교적 협력을 통한 수사 공조, 수사 당국 관계자 현지 급파 등의 방안도 검토 중입니다.



국회 국정감사에서도 캄보디아 사태에 대한 질타가 쏟아졌습니다.



[윤후덕/민주당 의원 : 납치해서 감금되고 거기서 연락 두절이 되고 있는 그런 상황이 확인된 거 아녜요? 공군 1호기라도 보내야 되는 거 아녜요?]



[김기현/국민의힘 의원 : (주 캄보디아 대사가) 공석인 상태에서 이 캄보디아에서 대학생 납치, 결국은 살해 사건이 생긴 겁니다.]



조현 외교장관은 국민께 죄송하다면서 특단의 대책을 마련하겠다고 답했습니다.



