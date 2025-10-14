737일 만에 인질 전원 석방…가자 평화선언 채택

<앵커>



가자지구에 억류됐던 이스라엘 인질 20명이 2년 만에 모두 풀려났습니다. 휴전 합의를 중재한 트럼프 미국 대통령은 일부 중동국가들과 정상 회의를 열고 가자 평화 선언을 채택했습니다.



2년 만에 풀려난 이스라엘 청년이 가족들을 부둥켜안고 감격의 눈물을 흘립니다.



[이스라엘 석방 인질 : 드디어 말할 수 있게 됐어요. 사랑한다고요. 다시 이렇게 볼 수 있다는 것도 너무나 멋진 일이에요.]



아들을 다시 만난 어머니도 벅찬 기쁨에 눈물을 참지 못합니다.



[에이나브 장가우케르/석방 인질 어머니 : 넌 내 삶이야. 내 삶이야. 넌 정말 용감한 영웅이야. 난 널 위해 목숨도 바칠 거야. 정말이야.]



가자지구에 억류돼 있던 이스라엘 인질 20명이 어제(13일) 오전 모두 풀려났습니다.



지난 2023년 10월 하마스 기습 공격 때 납치된 후 737일 만입니다.



이스라엘도 합의에 따라 종신형을 받은 250명 등 2천 명 가까운 팔레스타인 수감자를 석방했습니다.



[마지드 아비드/팔레스타인 수감자 : (수감 생활은) 정말 매우 매우 어렵습니다. 먹을 것도, 마실 것도, 치료도 없습니다. 항상 억압과 고통 속에서 지내야 했습니다.]



휴전협정을 성사시킨 트럼프 미국 대통령은 큰 환대를 받으며 이스라엘을 찾았습니다.



한 시간 넘게 이어진 의회 연설에선 이제 전쟁은 끝났다며 중동의 역사적 새벽을 선언했습니다.



[도널드 트럼프/미국 대통령 : 이건 단순히 한 전쟁의 끝이 아닙니다. 이건 공포와 죽음의 시대가 끝나고 이제 믿음과 희망, 그리고 신의 시대가 시작된 것을 의미합니다.]



트럼프 대통령은 이어 이집트로 건너가 중동과 유럽 20여 개국 정상들과 함께 중동 평화 정상회의를 개최하고 이집트, 카타르 등 협상 중재국들과 가자 평화 선언을 채택했습니다.



인질 귀환은 순조롭게 마무리됐지만 하마스의 완전 무장해제와 전후 통치 체제 구축이 핵심인 2단계 휴전 협상은 순탄치 않을 것이란 전망입니다.



