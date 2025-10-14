뉴스

'계엄의 밤' CCTV 공개…문건 돌려 읽은 한덕수

백운 기자
작성 2025.10.14 06:10 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
<앵커>

한덕수 전 총리의 내란 방조 혐의 재판에서 12.3 비상계엄 날 밤 대통령실 CCTV 영상이 공개됐습니다. 한 전 총리는 계엄 문건을 받은 적 없다고 주장해 왔지만 계엄 선포 전 계엄과 관련된 문건으로 추정되는 문서를 다른 장관들과 살펴보는 장면이 CCTV에 담겨 있었습니다.

백운 기자입니다.

<기자>

한덕수 전 총리의 내란 방조 혐의 등에 대한 2차 공판에서 특검팀이 공개한 지난해 12월 3일 계엄 당일 대통령실 CCTV 영상입니다.

계엄 선포 1시간 10분 전인 밤 9시 10분, 윤석열 전 대통령을 만나고 나온 한 전 총리가 조태열, 김영호 전 장관 등과 함께 대접견실에서 여러 장의 문건을 보고 있습니다.

특검팀은 한 전 총리가 헌법재판소 등에서 계엄 관련 문건을 받은 적 없다고 주장한 것과 배치되는 증거라고 주장했습니다.

2분짜리 국무회의 전 김용현 전 국방장관이 한 전 총리에게 부족한 국무위원 수를 손가락으로 표시하는 장면과, 회의 뒤 한 전 총리와 이상민 전 장관이 문건을 보면서 16분 동안 대화하는 모습도 공개됐습니다.

계엄 국무회의 이후 한 전 총리가 서명을 요구하자 최상목 전 부총리 등이 거부하는 상황과, 계엄 선포 뒤 윤 전 대통령이 이상민 전 장관을 향해 전화하라는 듯한 손짓을 하는 영상도 공개됐습니다.

한 전 총리는 해당 CCTV 영상에 대해 기억이 없는 부분도 있다며 변호인과 상의해 추후에 답변하겠다고 말했습니다.

그러면서 계엄 문건 관련 위증 혐의만 인정하고 다른 혐의는 부인했는데, 재판부 질문도 이어졌습니다.

[이진관/서울중앙지법 형사33부 재판장 : (계엄 당시) 군인들은 무장한 상태로 투입된 것으로 확인이 됩니다. 국무총리였던 피고인이 국민을 위해서 어떠한 조치를 취했습니까?]

[한덕수/전 국무총리 : 전체적인 계획에 대해서 저는 전연 알지를 못했습니다. 이 문제에 대해서 저는 반대를 했습니다.]

계엄 선포 전부터 해제 이후까지 상황이 담긴 대통령실 CCTV 영상은 향후 윤 전 대통령 재판에서도 주요 증거로 사용될 것으로 보입니다.

(영상취재 : 김승태, 영상편집 : 최혜영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
백운 기자 사진
백운 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지