트럼프 "새 중동의 역사적 새벽…전쟁 끝, 변화 시작"

▲ 도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 13일 이스라엘 의회에서 연설하기 전 기립 박수를 받고 있다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 현지시간 13일 "새로운 중동의 역사적 새벽"을 선언했습니다.트럼프 대통령은 백악관이 공개한 이스라엘 의회 연설문에서 이같이 밝히고 "수 세기 후에도 이 순간이 모든 변화의 시작점으로 기억될 것"이라며 자신의 성과를 과시했다고 AP통신이 보도했습니다.그는 또 "이스라엘은 무력으로 얻을 수 있는 모든 것을 얻었다"며 "이제 전장에서 테러리스트들에 대한 이 승리를 평화와 번영이라는 궁극적인 성과로 전환할 때"라고 강조했습니다.지난 6월 미국이 사상 처음으로 직접 폭격한 이란을 향해서도 "우정과 협력의 손길은 항상 열려 있다"고 말했습니다.트럼프 대통령은 크네세트에 도착해 만난 기자들에게 하마스가 무장해제 계획에 따를 것이라고 말하며 전쟁이 끝났는지 묻는 말에 "그렇다"고 답했습니다.앞서 이스라엘로 향하는 기내에서도 기자들에게 "이스라엘과 하마스 간 전쟁은 끝났다"고 말했다고 dpa통신은 전했습니다.아미르 오하나 크세네트 의장은 "이날을 간절히 기다려왔다"며 의사당에 도착한 트럼프 대통령을 환영했습니다.오하나 의장은 트럼프 대통령을 "유대인 역사의 거인"이라고 칭송했습니다.트럼프 대통령이 입장하자 의원들은 기립박수와 환호로 맞았습니다.트럼프 대통령은 팔레스타인 무장정파 하마스가 생존 인질 7명을 1차로 국제적십자위원회(ICRC)에 인도했다고 발표하고서 약 1시간 반 뒤 텔아비브 인근 벤구리온 국제공항에 도착했습니다.이스라엘의 베냐민 네타냐후 총리와 이츠하크 헤르조그 대통령 내외의 환영을 받은 그는 크네세트 연설 후 이날 석방된 인질을 만나기 위해 셰바 의료센터에 들를 예정입니다.하마스는 트럼프 대통령의 가자지구 평화 구상에 따른 휴전 1단계 합의에 따라 생존 이스라엘 인질 20명 전원을 석방했습니다.남은 사망 인질 28명의 시신도 이스라엘 측에 인도될 예정이지만 정확한 시점은 분명하지 않습니다.트럼프 대통령은 이스라엘 일정을 마무리한 뒤 이집트로 건너가 홍해변 샤름엘셰이크에서 압델 파타 엘시시 이집트 대통령과 가자지구 평화를 위한 정상회의를 주재합니다.이날 회의에는 영국, 프랑스, 이탈리아, 스페인, 튀르키예 등 20여 개국 지도자는 물론 물론 안토니우 구테흐스 유엔 사무총장도 참석해 이스라엘과 하마스가 합의한 휴전 협정에 지지를 표명하고 실행 방안을 논의합니다.이집트 대통령실은 "가자지구의 전쟁을 끝내고 중동의 평화와 안정을 달성하기 위한 노력을 강화하며 지역의 안보와 안정의 새 시대를 열기 위한 회의"라고 설명했습니다.이집트 외무부는 참석자들이 가자지구 전쟁 종식을 위한 문서에 서명할 것으로 보인다고 말했습니다.(사진=AP, 연합뉴스)