엘리베이터 열리자 필사의 SOS…집 안서 숨진 채 발견

오늘(13일) 아침 경기 의정부시의 한 아파트에서 30대 남성이 위층에 사는 이웃을 향해 흉기를 휘둘렀습니다. 경찰은 층간소음 갈등으로 인한 범행일 가능성에 무게를 두고 있습니다.



박재연 기자가 취재했습니다.



아파트 문 앞에 경찰 통제선이 처져 있습니다.



경기 의정부시의 한 아파트에서 일가족이 흉기에 찔렸단 신고가 접수된 건 오늘(13일) 아침 7시 20분쯤.



[이웃 주민 : 소방차 구급차 경찰차들이 한 진짜 10대 넘게 막 다 깔려 있었던 것 같고. 경찰들이 다 막고 차량 통제하면서 막 얼굴도 확인하는 것 같았고.]



16층에 거주하는 40대 B 씨 부부와 초등학생 자녀가 엘리베이터를 타고 내려가고 있었는데 바로 아래 15층에 사는 30대 남성 A 씨가 흉기를 들고 엘리베이터에 탔습니다.



남성은 이곳 엘리베이터 안에서 40대 부부를 향해 흉기를 휘둘렀습니다.



엘리베이터는 중간에 멈췄고, 피해자들은 이웃에 급히 도움을 요청했습니다.



[이웃 주민 : 소리 지르는 소리만 났다고, 들렸다고만 했어요. 이 엘리베이터랑 계단실에 좀 피가 보였다고.]



이웃의 도움으로 몸을 피한 B 씨 가족은 병원으로 옮겨졌고, 생명엔 지장이 없는 걸로 전해졌습니다.



A 씨는 자신의 집에서 숨진 채 발견됐습니다.



경찰은 A 씨와 B 씨 가족이 층간소음 문제로 몇 달 전부터 갈등을 빚어왔다는 주변 진술을 확보했습니다.



하지만, 층간소음 민원이나 신고 접수는 없었던 걸로 파악됐습니다.



경찰은 A 씨에 대한 부검을 의뢰하고 정확한 범행 동기 등을 조사하고 있습니다.



(영상취재 : 윤형, 영상편집 : 최혜란, 디자인 : 서승현)