중국서 샤오미 전기차 또 인명사고…주가 장중 8%대 급락

▲ 샤오미 전기차 사고

중국 샤오미가 만든 전기차를 몰던 운전자가 교통사고에 이은 화재로 사망했다는 소식에 샤오미 주가가 급락했습니다.연합인포맥스에 따르면 오늘(13일) 홍콩증시에서 샤오미 주가는 장중 한때 전 거래일 대비 8.7% 급락한 47.5 홍콩달러를 기록해 4월 말 이후 최저를 찍었습니다.주가는 이후 낙폭을 일부 줄이면서 우리 시간 오후 4시 44분 기준 전장 대비 5.71% 하락한 49.08 홍콩달러 수준을 보이고 있습니다.앞서 펑파이 등 중국매체는 오늘 오전 3시 중국 쓰촨성 청두시의 한 도로에서 샤오미 전기차 모델인 SU7가 사고를 냈다고 보도했습니다.펑파이는 현장 영상을 근거로 해당 차량이 건널목에서 우회전 차량을 피하려고 핸들을 왼쪽으로 돌리다 통제력을 잃은 것으로 보인다면서, 차량은 도로 녹지대를 들이받고 맞은편 차선으로 굴러간 뒤 불이 났다고 전했습니다.사고 후 사람들이 차 안에 갇힌 운전자 구조에 나섰지만 창문은 깨지지 않았고 문도 열리지 않았다고 설명했습니다.출동한 소방대원들이 화재를 진압한 뒤 망치와 전기톱을 사용해 문을 열었다는 것입니다.SU7은 전자제품 회사로 유명한 샤오미가 2021년 전기차 시장 진출 선언 이후 3년 만인 지난해 3월 출시한 첫 전기차 모델입니다.지난 3월에도 안후이성 고속도로에서 자율주행 모드로 달리던 SU7 차량이 가드레일과 충돌해 탑승자 3명 모두 숨지는 인명사고가 발생한 바 있습니다.(사진=펑파이 캡처, 연합뉴스)