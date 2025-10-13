뉴스

[자막뉴스] 하마스, 인질 석방 시작…이스라엘 도착한 트럼프 "내 최대 성과"

박서경 기자
작성 2025.10.13 18:01 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
도널드 트럼프 미국 대통령이 오늘(13일) 이스라엘을 방문한 가운데 팔레스타인 무장 정파 하마스가 가자지구 평화 협정에 따라 이스라엘 인질 석방을 시작했습니다.

전쟁 발발 738일 만입니다.

[이스라엘 군중 : 고맙습니다 트럼프! 고맙습니다 트럼프!]

하마스는 이스라엘 생존 인질 20명 가운데 7명을 먼저 풀어줬습니다.

이스라엘군도 추가 인질 인계가 이뤄질 예정이라고 밝혔습니다.

이번 석방은 양측 휴전 협상 1단계 이행에 따른 것으로, 하마스는 2023년 10월 이스라엘을 기습해 약 1200명을 살해하고 251명을 납치했습니다.

현재 억류 중인 인질은 48명이며 이 중 20명이 생존한 것으로 전해졌습니다.

이스라엘은 인질 전원이 풀려나는 대로 팔레스타인 수감자 1900여 명을 전원 석방할 계획입니다.

트럼프 대통령은 에어포스원에서 TV로 석방 장면을 지켜본 뒤 "가자 휴전 합의가 나의 가장 큰 성과가 될 수 있다"고 말했습니다.

[도널드 트럼프/미국 대통령 : ( 벤자민 네타냐후 이스라엘 총리는 아직 전쟁이 끝났다고 말하진 않았습니다. 대통령님은 전쟁이 끝났다고 보십니까?) "전쟁은 끝났어요. 알겠습니까?]

이스라엘 의회 연설에 이어 이집트에서 열리는 중동 평화 회의에 참석할 예정입니다.

다만, 2단계 평화안인 하마스의 무장 해제와 이스라엘군의 가자 철수 문제를 두고는 양측의 입장차가 여전한 상황입니다.

(취재: 박서경 / 영상편집: 이승희 / 디자인: 육도현 / 제작: 디지털뉴스편집부)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
딥빽X온더스팟
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
박서경 기자 사진
박서경 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지