증인 채택 두고 여야 신경전…한때 '감사 중지'까지

다른 상임위 국감에서도 증인 채택 문제를 놓고 여야 간에 신경전이 이어졌습니다. 외통위에서는 이재명 대통령 사법연수원 동기인 차지훈 유엔대사의 증인 채택 여부를 놓고 공방을 벌어졌습니다.



이경원 기자입니다.



오늘(13일) 열린 국회 외교통일위 국정 감사.



이재명 대통령 사법연수원 동기이자 비외교관 출신 유엔 대사인 차지훈 대사의 증인 채택이 쟁점이 됐습니다.



차 대사가 유엔대사로서 부적합하다고 주장해 온 국민의힘은 화상으로라도 출석시켜야 한다고 주장했지만,



[김건/국민의힘 의원 : 차지훈 유엔 대사만이라도 오늘 화상으로 출석시키자는 제안을 했습니다. 그런데 이런 제안마저 끝내 수용하지 않았습니다.]



민주당은 정쟁용 모욕주기 의도 아니냐며 따져 물었습니다.



[김영배/민주당 의원 : 제가 왜 어떤 근거로 무슨 일 때문에 출석이 또다시 필요하냐라고 물어봤을 때, (국민의힘이) 사실 근거를 제시하지 못했습니다.]



산업통상위 역시 회의 시작부터 증인 채택 문제를 두고 여야 간 첨예하게 맞서면서, 오전 한때 감사가 중지됐습니다.



국토교통위에서는 김정재 국민의힘 의원이 지난달 26일 본회의에서 했던 발언이 도마 위에 올랐습니다.



당시 영남권 산불 피해를 지원하는 특별법안에 대한 표결에서 기권표가 나오자, 포항을 지역구로 둔 김 의원이 호남에서는 불이 안 나느냐며 특정 지역을 언급했던 건데, 민주당은 부적절한 발언이었다며 사과를 요구했습니다.



김 의원은 본의가 왜곡됐다면서도, 사과의 뜻을 전했습니다.



[김정재/국민의힘 의원 : 호남 국민들이 마음이 상하셨던 부분에 대해서는 다시 한번 송구스럽다는 말씀, 죄송하다는 말씀, 더불어 드립니다. 저의 발언이 더 이상 왜곡되지 않기를, 진심으로, 진심으로 바랍니다.]



국회 정무위에서는 오늘 불출석한 김범석 쿠팡 Inc 의장에 대해 비판이 잇따랐습니다.



이달 말 종합감사에소 불출석하면 법적 조치가 필요하다며 여야가 한목소리를 냈습니다.



