구윤철 "1년간 쓸 수 있는 외환 보유고는 최대 200억 달러"

▲ 구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관이 13일 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 의원의 질의에 답하고 있다.

구윤철 부총리 겸 기획재정부 장관은 오늘(13일) "1년간 쓸 수 있는 외환 보유고는 최대 150억∼200억 달러"라고 말했습니다.구 부총리는 오늘 국회에서 열린 기획재정위원회 국정감사에서 미국 측이 관세 협상 과정에서 요구한 투자 재원을 설명하며 "이보다 더 투자하려면 외환이 조달돼야 한다"라며 이같이 밝혔습니다.한미 양국은 관세 협상 과정에서 합의한 '3천500억 달러 투자금'을 두고 양국 간 입장이 엇갈리는 상황입니다.트럼프 미국 대통령은 이를 '선불'이라며 현금 지급을 요구하지만 정부는 무제한 통화스와프 등을 필요조건으로 제시한 상태입니다.구 부총리는 "외환이 조달된다고 무조건 쓰는 것이 아니고 상업적 합리성이 인정된 사업에만 투자하고 회수가 돼야 한다"라며 기존 입장을 재확인했습니다.그러면서 "우리는 초지일관 대출·보증·출자를 섞어서 해야 한다는 입장"이라며 "결코 이면 합의라는 것은 있을 수가 없다"라고 강조했습니다.(사진=연합뉴스)