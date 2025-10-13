오세훈 "조국, 주택 시장 원리도 모르고 훈수…남 탓 정치"

▲ 오세훈 서울시장이 13일 서울 강남구 대치동 은마아파트를 방문, 주민들과 간담회를 하고 있다.

오세훈 서울시장은 오늘(13일) 서울시의 규제 완화와 재건축 활성화 정책이 집값 상승을 부추긴다는 조국혁신당 조국 비상대책위원장의 지적에 "정작 불을 지른 사람은 따로 있는데, 인제 와서 불 끄는 사람을 탓한다"고 맞받았습니다.오 시장은 오늘 페이스북에 올린 "서울시 주택정책에 얼마나 무관심하고 무지했으면 이런 말을 쉽게 꺼내겠는가"라며 이같이 말했습니다.오 시장은 "주택시장 원리를 모른 채 훈수 두는 분들을 보면 참 답답하다"며 "지난 문재인 정부와 전임 시장 시절, 해제되고 취소된 재건축·재개발 사업으로 서울에 공급되지 못한 주택이 330여 개 지역 28만 호라는 사실은 알고 계시는가"라고 되물었습니다.이어 "이로 인한 '공급 절벽' 우려가 지금의 집값에 반영되고 있다. 거기에 '민주당이 집권하면 집값이 오른다'는 인식까지 더해져 오늘의 '불장(불붙은 시장)'이 만들어진 것"이라고 주장했습니다.그러면서 오 시장은 "서울시에 복귀한 뒤 '신통기획'을 도입한 이유는 분명하다. 강남이든 강북이든, 재건축이든 재개발이든, 시민이 원하는 곳에 신속하게 주택을 공급하기 위해서"라며 강북구 미아2구역, 노원구 백사마을, 송파구 잠실5단지 정비사업 사례를 소개했습니다.오 시장은 또 "주택 공급과 규제 완화에 강남·북의 구분은 없다"면서 "서울시의 원칙은 단 하나, 시민이 원하는 곳에 필요한 만큼 공급한다는 것"이라고 강조했습니다.이어 "이제는 강남·북 갈라치기도, 남 탓도, 규제 강화도 아닌 공급으로 답해야 할 때"라며 "이것이 '불장'을 잠재우는 길이자, 청년에게 다시 '내 집을 꿈꿀 권리'를 돌려주는 길"이라고 덧붙였습니다.앞서 조 위원장은 오늘 국회에서 열린 비대위 회의에서 "서울시가 추진하는 강남벨트 중심의 규제 완화와 재건축 활성화 정책 등은 오히려 집값을 부추길 우려가 크다"며 "오 시장이 서울시장이 아닌 '강남시장'을 자처하고 있다"고 비판했습니다.(사진=연합뉴스)