[글로벌D리포트] '빙글빙글' 돌며 추락…5명 부상

현지시간 11일 미국 캘리포니아 주 남부 헌팅턴 비치.



착륙할 듯 내려오던 헬기 한 대가 갑자기 위로 떠오릅니다.



[안 돼! 안 돼!]



이내 균형을 잃고 빙글빙글 돌다 그대로 추락합니다.



[맙소사!]



[케빈 불랫/목격자 : 이상한 소리가 들렸어요. 뭔가 잘못된 소리였죠. 봤더니 헬기가 통제력을 잃고 빙빙 돌고 있었습니다.]



토요일 오후 2시를 막 넘긴 시간, 사람들로 붐비던 해변은 순간 비명으로 가득 찼습니다.



[사라 위팅엄/목격자 : 한 남자아이가 (놀라) 모래놀이 장난감을 떨어뜨린 채 울면서 엄마를 찾고 있었어요. 어디서 왔는지는 모르겠지만, 그 순간 혼란이 심했고 아이들도 많이 놀란 상태였어요.]



혼란 속에서도 주변에 있던 사람들이 즉시 헬기 쪽으로 달려가 부상자들을 구해냈습니다.



이 사고로 헬기에 타고 있던 2명과 어린이 1명을 포함해 추락지점 주변에 있던 3명이 부상을 입었습니다.



헬기가 야자수 위로 떨어지면서 충격을 줄인 게 더 큰 인명피해를 막은 걸로 보입니다.



전문가들은 기체 결함 가능성에 무게를 두고 있습니다.



[로라 아인셋틀러/현직 헬기 조종사 : 헬기가 빙빙 돌다 추락한 걸로 볼 때 조사관들이 꼬리 프로펠러 고장 가능성 등을 들여다볼 것으로 보입니다.]



실제로 사고 당시 영상에는 조종 불능에 빠진 상태에서 헬기 꼬리 프로펠러가 떨어져 날아가는 모습이 담겼습니다.



미 교통안전위원회와 연방항공청은 조사관을 파견해 헬기 추락 원인 조사에 착수했습니다.



(취재 : 남승모, 영상편집 : 이승열, 제작 : 디지털뉴스편집부)