[자막뉴스] "폴드7 42% 할인" 역대급 할인에 주문 폭주…결국 "전량 취소" 엔딩

오늘(13일) 새벽 삼성전자 공식 홈페이지인 삼성닷컴 접속이 갑자기 폭주했습니다.



출고가 237만 9천300원인 갤럭시Z 폴드7 256GB 모델이 136만 1천800원이라는 파격적인 가격에 풀린 것입니다.



'100만 원 할인'이라는 '역대급' 소식에 소비자들은 빠르게 몰려갔고, 곧 '구매인증'이 이어졌습니다.



하지만 기쁨도 잠시, 뒤늦게 오류를 인지한 삼성은 구매자들에게 "가격이 잘못 표기됐다"며 주문을 전량 취소했고,

곧 제품 가격을 다시 정상가로 고쳐 게시했습니다.



삼성전자 관계자는 "단순 착오로 인한 가격 오류"라고 해명했습니다.



지난 7월 쿠팡에서도 코코볼 118개가 단돈 3천800원에 올라와 주문이 폭주한 일이 있었습니다.



수백 건의 문의가 쏟아지자 판매자는 "쿠팡 측 오류로 제품 수가 잘못 노출됐다"고 해명했고, 쿠팡 측 역시 내부 시스템 문제를 인정했습니다.



당시 쿠팡은 구매 고객에 무료 취소를 알리고 보상으로 쿠팡캐시 3천 원을 지급했습니다.



