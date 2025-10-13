뉴스

[뉴블더] '만만한' 전용 59㎡? 이젠 옛말…분양가·매매가↑

조지현 기자
작성 2025.10.13 15:08 조회수
프린트기사 본문 프린트 글자 크기
PIP 닫기
전용면적 59㎡ 아파트는 1~3인 가구 증가로 요즘 84㎡를 제치고 새로운 국민평형으로 불리는 인기 평수죠.

전용 59㎡ 민간 아파트의 전국 평균 분양가가 처음으로 5억 원을 넘었습니다.

서울은 얼마였을까요?

지난달 전용 59㎡ 민간 아파트의 전국 평균 분양가는 5억 12만 원으로, 한 달 전보다 2.65%, 지난해 같은 달보다 4.65% 올랐습니다.

서울의 59㎡ 아파트 분양가는 12억 1천만 원으로 전국 평균보다 2배 이상 높았습니다.

경기도는 6억 4천만 원, 부산과 대구는 5억 8천만 원 안팎이었습니다.

전용 84㎡ 아파트의 전국 평균 분양가는 6억 5천여만 원으로, 지난해 같은 기간보다 1.68% 올라서, 59㎡보다 상승세가 덜했습니다.

전용 59㎡의 매매가격도 강세를 보이고 있는데요.

지난달 말 기준 서울의 전용면적 59㎡ 아파트 평균 매매가는 10억 5천만 원으로, 지난해 평균보다 8% 올랐습니다.

강남구가 16.7%로 가장 오름폭이 컸고, 한강벨트인 마포, 송파 순이었습니다.

집값이 계속 들썩이고 6·27 규제로 대출한도가 줄면서 59㎡로 수요가 몰린 건데요.

정부가 이번 주 발표하는 새로운 부동산 대책이 나오면 불안한 집값이 좀 안정될까요?

(영상편집 : 최영수, 디자인 : 이소정·박태영)
Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지
귀에 빡!종원
이 기사의 덧글 보기 0
이 기사 좋아요 하기 0
조지현 기자 사진
조지현 기자페이지 바로가기
    SBS 연예뉴스 가십보단 팩트를, 재미있지만 품격있게!

    이 시각 인기기사

    많이 본 뉴스

    스브스프리미엄

    스브스프리미엄이란?
      스브스프리미엄더 보기
      연합뉴스 - 국내최고 콘텐츠판매 플랫폼
      페이지 최상단으로 가기
      SBS 정보
      • SBS
      • 기사 관련문의 : 02-2061-0006
      • 뉴스 기사제보 : 02-2113-6000
      • Email : sbs8news@sbs.co.kr
      • 대표이사 : 방문신
      • 편집 책임자 : 김수형
      SBSi 정보

      Copyright Ⓒ SBS. All rights reserved. 무단 전재, 재배포 및 AI학습 이용 금지