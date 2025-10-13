캄보디아서 20대 여성 수개월 전 실종 신고…경찰 "소재 파악돼"

▲ 캄보디아 국기

전북에서도 캄보디아로 여행을 떠난 20대 여성이 수개월 전 실종됐다는 신고가 접수됐으나 소재가 파악된 사실이 뒤늦게 알려졌습니다.오늘(13일) 언론 취재를 종합하면 지난 3월 전북경찰청에 "캄보디아에 간 동생이 범죄에 연루된 것 같다"는 실종 신고가 들어왔습니다.신고자는 "동생으로부터 손가락이 잘린 사진을 받았다"면서 경찰에 다급히 도움을 요청했습니다.전북경찰청은 캄보디아 현지 대사관과 함께 실종 신고가 접수된 A 씨를 찾아 경위를 파악했으나 범죄 연루 정황은 발견하지 못했다고 밝혔습니다.A 씨는 손가락을 다친 이유에 대해서는 "폭죽을 터뜨리다가 사고가 났다"고 다소 애매하게 말한 것으로 전해졌습니다.경찰은 A 씨가 바깥 활동을 하고 연락이 닿는 점 등으로 미뤄 범죄조직에 납치·감금되지는 않은 것으로 보고 있습니다.다만 석연치 않은 부상 이유와 가족의 요청에도 현재까지 귀국하지 않은 점 등에 대해서는 여러 가능성을 열어놓고 경위를 파악하고 있습니다.전북경찰청 관계자는 "A 씨의 소재가 파악됨에 따라 실종 신고와 관련한 부분은 사건을 종결했다"면서도 "가족과 지속해서 연락하면서 A 씨가 귀국하면 추가 면담 등을 통해 피해 여부를 확인할 예정"이라고 말했습니다.