롯데카드 "민감정보 유출 고객 82% 보호조치…재발급 지연 해소"

롯데카드 "민감정보 유출 고객 82% 보호조치…재발급 지연 해소"
▲ 롯데카드 건물

롯데카드가 해킹 사고로 민감정보가 유출돼 부정사용 피해 가능성이 있는 고객 28만 명 중 약 23만 명(82%)을 대상으로 카드 재발급과 비밀번호 변경, 카드 정지 및 해지 등 조치를 했다고 오늘(13일) 밝혔습니다.

이 중 약 22만 명이 카드 재발급을 신청했으며 일부 특수카드를 제외하고는 재발급이 완료됐습니다.

보호조치가 되지 않은 약 5만 명에겐 지속적으로 재발급 안내를 할 예정이며, 오는 15일부터는 해당 카드의 온라인 가맹점 이용이 제한됩니다.

롯데카드는 고객정보가 유출된 전체 고객 297만 명 중에는 약 146만 명(49%)을 대상으로 보호조치를 완료했다고 밝혔습니다.

정보 유출 고객 중 약 77만 8천 명이 카드 재발급을 받았으며 비밀번호 변경이 약 92만 명, 카드 정지가 약 18만 명입니다.

약 5만 6천 명이 카드 해지를 했으며 회원 탈회는 약 3만 명입니다.

해킹 사고 발생 사실이 알려진 지난달 1일부터 전날까지 전체 재발급 신청은 약 121만 건이며 이 중 119만 건(98%)이 완료됐습니다.

카드 재발급은 공카드 물량이 확보되면서 일부 특수카드를 제외하고는 신청 즉시 가능해졌다고 롯데카드는 말했습니다.

롯데카드는 이번 해킹 사고로 인한 부정사용 시도나 실제 소비자 피해로 이어진 사례는 아직 확인되지 않았으며 민감정보가 유출되지 않은 경우는 부정사용 발생 가능성이 없다고 덧붙였습니다.
