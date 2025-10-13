김윤덕 국토장관 "부동산원 집값 통계 문제 폐단 줄이도록 조처"

▲ 김윤덕 국토교통부 장관이 13일 서울 여의도 국회에서 국토교통부 등에 대한 국토교통위원회 국정감사에서 기관 보고를 하고 있다.

김윤덕 국토교통부 장관은 오늘(13일) "(한국부동산원 주간 아파트값 동향 조사) 통계 문제가 가진 폐단을 줄일 수 있도록 조처하겠다"고 말했습니다.김 장관은 이날 국회 국토교통위원회의 국토교통부 등에 대한 국정감사에 출석해 부동산원의 주간 아파트값 동향 조사 결과 발표를 폐지하는 것이 바람직하다는 취지의 더불어민주당 이연희 의원의 질의에 "전체적인 흐름으로는 전적으로 동의하고 있다"면서 이같이 밝혔습니다.이 의원은 세계에서 한국만 유일하게 주간 아파트값 동향을 발표하는데, 실거래가가 제대로 반영되지 못하면서 혼란만 부추기고 있다고 주장했습니다.김 장관은 "현재 연구용역 결과 보고서를 정리하는 중"이라며 "하루빨리 보고서를 제출하겠다"고 말했습니다.앞서 국토부는 산하 기관인 부동산원의 집값 통계 발표에 대한 논란이 끊이지 않자 2023년 12월 국책 연구기관인 국토연구원에 관련 연구 용역을 발주한 바 있습니다.아울러 김 장관은 고가 아파트 매매 계약 이후 계약을 취소하는 사례가 증가한 것에 대해 "심각성을 인지하고 있다"며 "국토부 차원에서 이 문제에 대해 신속하게 처리하는 것이 매우 중요하다고 생각하고 있어 국세청·경찰청과 협조 체제를 구축해 진행할 예정"이라고 말했습니다.그러면서 이상경 국토부 1차관이 경찰청 국가수사본부장을 직접 만났으며 엄정한 조사에 속도를 내겠다고 덧붙였습니다.국토부는 2023년 3월부터 올해 8월까지 서울시 부동산 거래 해제 건수 중 '가격 띄우기'가 의심되는 425건을 대상으로 기획조사를 진행 중입니다.특히 올해 발생한 의심 거래를 우선 조사하는 과정에서 위법 정황이 짙은 8건을 확인해 최근 2건을 지난 경찰청에 수사 의뢰했으며, 나머지 6건에 대해서도 조만간 수사 의뢰를 완료할 계획입니다.이 밖에 김 장관은 대법원 청사의 세종 이전 가능성에 대해 "현재 국토부에서는 2차 공공기관 이전을 준비 중"이라며 "대법원 세종 이전도 법안만 개정되면 추진할 의사가 있다"고 밝혔습니다.그러면서 "국민적 합의만 있다면 대법원 청사 이전 문제에 적극적으로 협조하겠다"고 강조했습니다.또 김 장관은 정부가 지난달 발표한 '노동 안전 종합 대책'에서 중대 재해가 반복되는 건설사에 영업이익의 5%, 최소 30억 원의 과징금을 부과하는 내용에 대해 "조정 여지가 있다"면서 "고용노동부와 국토부 사이에는 온도 차가 있다"고 했습니다.(사진=연합뉴스)